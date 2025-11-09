我的頻道

邁結束政府停擺第一步 參議院通過程序表決 8民主黨人讓步

中國總領事斬首日相論 日本人轟「預告殺人、應驅逐出境」

「鳳凰」強襲菲律賓 100多萬人急撤 美預測路徑曝「掠過台灣北部」

編譯盧思綸／即時報導
根據美國聯合颱風警報中心在台灣時間10日清晨5時預報，鳳凰約在72小時後將接近或掠過台灣北部地區，預料颱風結構將受地形影響而逐步減弱。（截圖自JTWC）
根據美國聯合颱風警報中心在台灣時間10日清晨5時預報，鳳凰約在72小時後將接近或掠過台灣北部地區，預料颱風結構將受地形影響而逐步減弱。（截圖自JTWC）

紐約時報報導，今年最強風王「鳳凰颱風」9日晚間登陸菲律賓呂宋島，最大持續風速達每小時185公里，陣風可達每小時230公里，被列為超級颱風，已造成2人喪生，菲律賓全國12個地區則有超過100萬人預防撤離。預報指出，鳳凰13日可能登陸台灣西部，研判颱風穿越台灣時將明顯減弱，但仍可能帶來強風與豪雨。根據美國聯合颱風警報中心（JTWC）預測路徑，鳳凰恐接近或掠過台灣北部地區出海。

菲律賓當局指出，鳳凰在接近菲律賓時攜帶長達1600公里的雨帶，為群島各地帶來豪雨，尤其包括首都馬尼拉在內的呂宋島。民防署表示，全國12個地區已有超過100萬人預防撤離，馬尼拉地區所有學校停課至11日。

地方政府通報，鳳凰尚未完全通過已造成至少2人死亡，一人在薩馬省（Samar）遭墜落物擊中喪命，另一人在卡坦端內斯省（Catanduanes）溺斃。比科爾（Bicol）地區至少有5萬戶家庭被迫撤離，部分地區出現停電，所幸目前未傳出嚴重淹水或山崩。

氣象預報顯示，鳳凰預計10日清晨橫越中北部山區後進入林加延灣（Lingayen Gulf）或拉烏尼翁（La Union）、伊羅戈（Ilocos Sur）等沿海水域。雖然地形有助削弱風勢，但颱風預料仍將在北呂宋帶來強風豪雨。

專家預測，鳳凰在10日至11日仍維持颱風強度，12日將轉向東北朝台灣海峽移動並逐漸減弱，預計13日登陸台灣西部，之後橫越琉球群島海域時將進一步轉為較弱的風暴。

日本氣象廳10日清晨6時公布預報，鳳凰13日凌晨3時接近台灣時預計減弱為強烈熱帶風暴，中心氣壓為980百帕，中心附近最大風速每秒30公尺（約時速108公里），最大瞬間陣風達每秒45公尺（約時速162公里）。

根據觀測資料，屆時鳳凰暴風半徑達220公里，暴風警戒範圍擴及330公里，全區域仍須嚴加防範強陣風與豪雨。

美國聯合颱風警報中心於台灣時間10日清晨5時預報，鳳凰約在72小時後將接近或掠過台灣北部地區，預料颱風結構將受地形影響而逐步減弱。

馬尼拉大批民眾9日因應鳳凰颱風，在一個避難中心排隊登記。（路透）
馬尼拉大批民眾9日因應鳳凰颱風，在一個避難中心排隊登記。（路透）

