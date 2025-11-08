我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NFL華盛頓指揮官隊新場館 傳川普有意冠名

中國商人涉新加坡洗錢案 英國沒收恐龍化石豪宅藝品

高市早苗談丈夫獲頒旭日大綬章 親揭夫妻互動惹哭日本網友

記者雷光涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相高市早苗在個人X帳號，提及丈夫、前眾議院議員山本拓將在秋季敘勳獲頒「旭日大綬章」的消息，同時透露和兩人之間的互動，引發熱烈回響。（美聯社）
日本首相高市早苗在個人X帳號，提及丈夫、前眾議院議員山本拓將在秋季敘勳獲頒「旭日大綬章」的消息，同時透露和兩人之間的互動，引發熱烈回響。（美聯社）

日本首相高市早苗在個人X帳號，提及丈夫、前眾議院議員山本拓將在秋季敘勳獲頒「旭日大綬章」的消息，同時透露和兩人之間的互動，引發熱烈回響。

高市在X平台貼文說，社群媒體有人在猜測，「是不是因為是首相的丈夫」而獲獎，但這次敘勳是在她就任首相之前、石破內閣時期做的決定。山本曾任農林水產副大臣、多次擔任眾議院委員長，今年2月中風行動不便，高市曾說，都是由她負責照顧，幫丈夫作飯、洗澡。

她表示，授勳儀式於本月11日舉行，上午她會以首相身分前往皇宮參加，但配偶應出席的相關活動，因為須要在國會答辯，無法到場。

高市說，「雖然無法幫他推輪椅上坡道，也不能一起拍紀念照，多少有點遺憾，但他對我說『我一個人沒問題，你好好工作吧』，讓我能安心投入工作。」

日本網友紛紛留言表示感動，「看到都哭了，夫妻間這樣的相互扶持最美麗」、「高市首相的話讓人動容，能同時全力面對公務與家庭，這才是真正的領導者」、「丈夫的這句話令人鼻酸，可能因為經歷過風風雨雨」。高市與山本拓於2004年結婚，山本是再婚，有3個小孩，高市沒有再生孩子。2017年兩人因政治理念分歧協議離婚，但高市第一次參選自民黨黨魁時，山本第一個出來力挺前妻。2021年復婚。

眾議院 日本 高市早苗

上一則

動保反撲殺熊…前秋田縣知事接投訴就掛電話 怒嗆「把熊送去你家」

下一則

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

延伸閱讀

曾喊「工作再工作」 日相凌晨3時開會 鐵人作息致歉隨行

曾喊「工作再工作」 日相凌晨3時開會 鐵人作息致歉隨行
福島核廢水排海爭議 日水產品時隔2年恢復出貨中國

福島核廢水排海爭議 日水產品時隔2年恢復出貨中國
「川普超幽默、習近平超認真」 高市早苗大聊對川習私下印象

「川普超幽默、習近平超認真」 高市早苗大聊對川習私下印象
日媒：高市提前與川普溝通台海風險 川習會未談台灣

日媒：高市提前與川普溝通台海風險 川習會未談台灣

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
日相高市早苗的黑色手提包最近爆紅，2026年3月底之前能出貨的產品都已被預約售完。（路透）

日相高市早苗手提包爆紅 全部顏色賣光 訂單排到明年4月

2025-11-04 14:55
2025年環球小姐泰國區歡迎活動上，賽事總監納瓦特（Nawat Itsaragrisil，中）與參賽者交談。歐新社

環球小姐泰主辦方辱罵墨西哥小姐 多位佳麗離席抗議

2025-11-06 13:12

超人氣

更多 >
盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母
裸男闖公寓 兩女驚叫求救 79歲房東一招讓他喪命

裸男闖公寓 兩女驚叫求救 79歲房東一招讓他喪命
3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌
好市多牛肋條懶人神吃法 10分鐘完成「鹽蔥牛肉」

好市多牛肋條懶人神吃法 10分鐘完成「鹽蔥牛肉」
洛杉磯國際機場 超50航班取消 華人機場接送這麼說

洛杉磯國際機場 超50航班取消 華人機場接送這麼說