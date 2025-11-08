動保反撲殺熊…前秋田縣知事接投訴就掛電話 怒嗆「把熊送去你家」

我的頻道

編譯梁采蘩／即時報導
佐竹表示，目前獵友會已經嚴重高齡化，人手不足，交給獵友會處理熊害這種模式已經行不通。圖為2018年，秋田縣蘋果農里見展示他用獵槍射殺的黑熊。（路透）

日本熊害頻傳，截至7日遇襲死亡人數已達13人，是以往最多年份的兩倍。各地方政府陸續展開獵殺行動，但也不時接到「不要殺熊」等保育派的抗議電話，導致公務受阻。在東北部熊出沒頻繁的秋田縣，前知事佐竹敬久長年積極就熊的問題發聲。他接受集英社Online採訪表示：「被熊襲擊，頭骨會被打碎，臉也會少一半。有人打電話來替熊辯護，我當然直接掛電話。」

佐竹擔任秋田縣知事長達16年，今年4月才卸任。談及接到不少反對殺熊的民眾投訴，佐竹曾表示「會馬上掛掉，跟他們耗下去根本無法工作」。去年12月圍繞熊的獵殺問題，政府接連收到「不要殺熊」等抗議電話，佐竹當時回嗆：「那我現在就把熊送去你家。既然那麼關心，就告訴我地址，我馬上寄去。」

佐竹如今表示，要是遇到熊，幾乎不可能活下來。居民每天都活在恐懼中。那些打電話來說「不要殺熊」的人，根本不了解熊害事件有多悲慘。

佐竹透露，曾有一名年長男性騎著腳踏車，熊突然衝出來攻擊他的臉，兩顆眼球都被抓飛出來。「熊只要用爪子稍微按住臉，就會產生極大壓力。」佐竹在大學醫院看過多次被熊襲擊後的遺體。死者的臉往往只剩下一半，有的頭骨被整個壓碎，也有斷頭的情況，倖存者也幾乎不可能再回到社會正常生活。

佐竹說，熊一旦襲擊過人，就會記住那個味道，之後會再次攻擊，所以必須獵殺。光是在他2023年任期，就撲殺了2300頭熊，捕獲後野放回山裡的情況幾乎沒有。他說，因為熊動輒重達數百公斤，運送困難，更重要的是，牠們吃過人類食物後，就覺得比橡實更好吃，很快又會回到市區。

他說，「都市熊」已習慣汽車聲，也知道爆竹沒危險，因此完全不會被嚇跑。牠們甚至會擅自闖進民宅，打開冰箱吃食物。這樣聰明的熊若知道「人肉的味道」，後果可想而知。

但目前，獵友會已經嚴重高齡化，長期人手不足。日本槍枝管制又很嚴，射擊場愈來愈少。以前還有人把打獵當成「有錢人的嗜好」，現在沒那種有閒有錢的人，所以「交給獵友會處理」這種模式已行不通。

佐竹認為，真正的解決之道，是建立政府或警方能直接出動的制度，也就是所謂的「公務獵人」。像退役自衛官或前警察這些具備槍械經驗的人，應該能在現場即時行動。為此，政府必須補助獵槍執照的取得費用、購槍費、訓練費等開銷。還有一點是無人機。利用熱源感測器就能在夜間追蹤熊。佐竹說，美國和烏克蘭早就普遍使用。但日本總是卡在「沒有前例」就停擺。

佐竹強調，在談論「與熊共存」之前，必須先讓人能正常生活。等人類的生活環境恢復，才有資格談共存。

