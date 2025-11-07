伊朗男燒哈米尼畫像 自拍傳網後開槍自殺？家屬不信

我的頻道

編譯中心／綜合6日電
伊朗1名男子在網路發布自己焚燒最高領袖畫像的照片後，被發現頭部中槍身亡。（取材自Ｘ平台）
伊朗1名男子在網路發布自己焚燒最高領袖畫像的照片後，被發現頭部中槍身亡。（取材自Ｘ平台）

根據伊朗境外反對派媒體報導，伊朗1名男子在網路發布自己焚燒最高領袖畫像的照片後，遭人發現死於槍擊，哀悼者指責當局應為此事件負責。

中央社引述法新社報導，來自伊朗西部羅瑞斯坦省（Lorestan）的薩拉克（Omid Sarlak），10月31日在社群媒體IG發布1張自己在森林中焚燒伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）畫像的照片，隨後在周末被發現身亡。

伊朗官方伊朗通訊社（IRNA）引述薩拉克所在阿里古達爾茲（Aligudarz）警察局長阿薩杜拉希（Ali Asadollahi）的話指出，發現1名男子死於車內，他用1把手槍自殺身亡，手槍就放在他身邊。

然而，根據境外反對派媒體伊朗國際（Iran International）和波斯語法達電台（Radio Farda）在社群媒體發布的影片顯示，薩拉克3日的葬禮上，數十名哀悼者高喊「他們殺了他」和「哈米尼去死」等口號。

薩拉克生前曾錄製一段影片，片中播放遭廢黜國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）聲音，這代表他對1979年伊斯蘭革命推翻的伊朗君主制持同情態度。

巴勒維其子芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）目前住在美國，他在社群媒體發文表示，薩拉克「挺身而出反對伊斯蘭共和國壓迫，並為伊朗自由奉獻生命」。

伊朗半官方的塔斯尼姆（Tasnim）通訊社，3日駁斥薩拉克「因發表批評性言論被起訴，並以可疑方式遭謀殺」。塔斯尼姆通訊社表示，薩拉克並未受到任何指控，他是頭部中槍自殺身亡。

在伊朗反對派媒體發布的影片中，薩拉克父親痛哭流涕地說「他們殺了我兒子」，但他稍後接受當地國營電視台採訪，卻呼籲民眾不要輕信社群媒體訊息。

社運人士表示，在全國抗議活動震撼伊朗政府3年後，在以色列與伊朗6月持續12天的戰爭數月後，當局正逐漸加強鎮壓人民的力道。

