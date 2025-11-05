中國抗議高市早苗與林信義會談 日外相：不違背日方立場

日本首相高市早苗（右）在社群平台X發布與台灣APEC領袖代表林信義合影。（取材自高市早苗Ｘ）

日本 首相高市早苗 1日與在南韓出席APEC 峰會的台灣領袖代表林信義舉行會談。中國外交部發言人當天表態，指此舉「嚴重違背一個中國原則」。日本外相茂木敏充在4日記者會稱，會談並不違背維持日台非政府間實務關係的日方立場。

據共同社5日報導，關於中國就高市早苗在APEC峰會期間與台灣代表會談，向日方提出抗議一事，日本外相茂木敏充在4日的記者會上，透露稱日本政府進行反駁。茂木敏充表示，日方向中方表示，「會談並不違背維持日台非政府間實務關係的日方立場」。外務省也透露，日本駐中國使館官員向中國外交部闡述了上述立場。

中國外交部1日以「發言人答記者問」形式稱，「日本領導人執意在APEC會議期間與台灣當局人員會面，在網路社交平台高調炒作，嚴重違背一個中國原則、中日四個政治檔案精神和國際關係基本準則，對『台獨』勢力發出嚴重錯誤訊號，性質和影響惡劣。中方對此堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。」

台外交部2日表示，台灣作為「亞太經濟合作」（APEC）正式會員，與會期間藉多邊及雙邊場合，與各會員交流互動係屬自然。台灣領袖代表林信義亦善用出席AELM各項會議、韓國主辦官方晚宴等多邊及雙邊場合的機會，與日本首相高市早苗及作為美國領袖代表的財長貝森特（Scott Bessent）等十多個經濟體領袖或代表交流互動。

台外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治台灣，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀，中國無權置喙、更無權干預他國的主權行為。中國以其所謂的「一中原則」批評台日正常互動，已嚴重違反APEC所有會員平等參與的核心原則。

總統府3日下午舉行領袖會議代表團返國記者會。對中方抗議，林信義則表示，APEC的21個經濟會員體都是以平等地位參加，大家交流很正常且合理，沒有什麼奇怪的。這種互動很多，他也跟很多領袖有很多互動溝通，這是很正常的事情。

