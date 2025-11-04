「關西式」親民外交獲好評 高市早苗內閣支持率82%

日本首相高市早苗支持率高達82%，她在國際場合展現具親和力的「關西式」外交，顛覆日本政治人物嚴肅印象；圖為高市10月26日在東協峰會發表演說。(路透)

日本 新聞網（JNN）最新民調 顯示，上月剛成立的高市早苗 內閣支持率高達82%，在歷年新內閣支持率中僅次於2001年小泉純一郎內閣的88%。她在國際場合展現具親和力的「關西式」外交，被網友戲稱為「浪花大嬸」，顛覆日本政治人物嚴肅印象。

為了避免網路調查對象集中於網路族群，使結果出現偏差，日本新聞網在11月1日、2日以電腦隨機組合數字方式，由調查員親自訪問，針對全日本18歲以上男女2607人進行市話與手機民調。民調顯示，「支持高市內閣」的受訪者高達82.0%，比上個月石破茂內閣的支持率增加了38.3個百分點。回答「不支持」的有14.3%。對於自民黨與日本維新會組成聯合政府，有52%受訪者給予正面評價。

高市早苗上任後，在施政演說（所信表明演說）中強調，會在「負責任的積極財政」的理念之下，戰略性地動用財政。詢問受訪者是否認為在高市政權下，景氣會回升，回答「會好轉」的有58%、「不會好轉」為23%。

此外，高市早苗表明，要在2027年度把國防支出與相關經費增加到占國內生產毛額（GDP）的2%，比原先計畫的目標提前兩年，有56%受訪者表示支持、33%不支持。

至於目前政府正在討論中的打擊物價對策，受訪者最期待的是「食品消費稅歸零」，其次則是「降低現役世代的社會保險費」。

對於高市早苗上任後的一系列外交表現，包括首次與美國總統川普見面，83%受訪者予以肯定。

日本民間與專家都對高市早苗的外交首秀給予正面評價。日媒指出，高市早苗與川普等世界領導人的互動，與傳統日本政治人物嚴肅、有距離感的印象不同，反而是親切、直率、拉近距離的態度，被認為是高市早苗的關西人性格，在外交中帶入了「人情味」。

高市早苗出身於奈良、就讀神戶大學，大學時代經常往返於大阪、京都，因此深受關西文化影響，養成開朗個性。這樣的性格，在她成為首相踏上外交舞台後愈來愈明顯。

有日本網友幽默評價，高市早苗簡直就是「浪花大嬸」，在網路獲得大量點讚。網友留言，「如果川普講大阪腔，一定超好笑」、「大阪人和紐約人的節奏很合」、「看新聞真的覺得高市很像關西大嬸」。

高市早苗日前參加亞太經濟合作會議（APEC），除了被媒體拍到「滑椅子」接近印尼總統普拉伯沃，也和智利總統波里奇親密無間。波里奇特別在X張貼他與高市的互動影片，祝賀高市成為日本史上首位女首相；影片中可看到高市搭著他的肩膀，兩人交頭接耳，互動有如認識多年的老朋友，網友笑稱，「這個距離感完全是關西大嬸等級」。