南韓暫停對平壤擴音喊話 落實李在明政見 韓股創3年新高

南韓總統李在明。（歐新社）

南韓 軍方11日宣布，根據上級指示暫停用擴音器對北韓 喊話；南韓合同參謀本部9日才表示，是否這麼做取決於平壤的態度，如今僅隔兩天便轉變立場，據稱是為實現總統李在明 的承諾。

韓聯社報導，南韓國防部相關人士指出，此舉是李在明落實其政見的一環，他曾承諾停止用擴音器對北韓喊話，以緩和雙方緊張局勢。

去年6月，時任南韓總統尹錫悅的政府決定，時隔六年重啟對北韓的擴音器喊話，以反制北韓空飄「垃圾氣球」至南韓。

韓聯社提到，南韓如今再次暫停喊話，或許是考慮到北韓自去年11月後不再空飄垃圾氣球的情況。

有分析人士認為，南韓統一部9日要求被北韓綁架者家屬團體停止向北韓散布反北韓傳單，再加上今天軍方宣布暫停擴音器喊話，這一系列舉措可能旨在營造南北韓重啟對話的氛圍。

不過，南韓軍方措辭使用的是「暫停」而非「停止」，可能暗示首爾當局將根據北韓挑釁行為的情況，考慮是否恢復擴音器喊話。

另外，南韓新總統李在明承諾推行政策做多措施，包括修法獎勵國內上市公司擴大配發股息，以強化國內股市吸引力、促進經濟成長；受此激勵，韓股11日應聲漲破2900點，衝上三年多新高，得力於外資持續敲進大型股，讓李在明上台啟動的這波漲勢欲罷不能。

李在明11日視察南韓交易所（KRX）時說，「在其他國家，投資人買績優股，並用配發的股息貼補日常生活開銷，這助長國內消費，促成經濟良性循環。但我國（企業）卻不願配發股利。」KRX是南韓主要證券營運商，也肩負監管股市任務。

李在明矢言引領韓股邁入「KOSPI 5000點」時代，並強調讓南韓資本市場恢復透明是優先要務，讓多頭士氣大振。他向KRX主管和員工致詞時強調，務必加強市場監督，打擊不公平交易活動，例如內線交易、擾亂和操縱市場的行為。