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全球首例 愛沙尼亞AI融入教改 校園開放手機、配發AI帳號

編譯季晶晶／綜合26日電
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當其他國家規定校園禁用手機，愛沙尼亞反其道而行，積極將AI融入基礎教育，要培養年輕人擁有AI無法取代的高階認知能力。（美聯社）
當其他國家規定校園禁用手機，愛沙尼亞反其道而行，積極將AI融入基礎教育，要培養年輕人擁有AI無法取代的高階認知能力。（美聯社）

世上許多國家都擔心手機會影響學生的注意力和心理健康，而明令校園禁用智慧手機，但被視為歐洲新教育強國的愛沙尼亞卻反其道而行，將智慧裝置視為教學利器：教師經常要求學生利用手機完成指定作業，政府還計畫9月起為16和17歲學生配發官方AI帳號，使其成為全球首個將AI全面融入基礎教育的國家。

波羅的海小國愛沙尼亞的人口才140萬，但教育成績已悄悄超越近鄰芬蘭，在最近一輪於2022年舉行的經濟合作發展組織（OECD）國際學生評估計畫（PISA）中，在數學、科學與創意思考方面位居歐洲第一，在閱讀方面僅次於愛爾蘭，位居第二。

愛沙尼亞教育研究部長卡拉斯（Kristina Kallas）近日在倫敦教育世界論壇透露，該國正啟動「AI躍進」計畫，將與OpenAI合作，目標是在2027年前，讓5萬8000名學生與5000名教師能免費使用頂級AI學習工具。今年9月起將先向16和17歲的青少年開放。 

愛沙尼亞的大膽政策其來有自：1997年的虎躍計畫讓全國學校高速網路化，如今則是更進一步推動AI革命，這意味廢除傳統紙本作業，改採口頭報告，以及終結數百年來依賴「背誦、重複、應用」的教學模式，重點是培養年輕人擁有AI無法取代的高階認知能力。

各校會自行制定該如何使用手機的指導方針，僅限制低年級學童的使用方侙，例如課間休息時不得使用。

愛沙尼亞今年10月將舉行地方選舉，16歲以上公民將能透過手機進行線上投票，卡拉斯問，「若禁止他們用手機學習，卻要求用手機行使公民權，這豈不是傳達出矛盾的訊息？」

AI 投票 心理健康

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