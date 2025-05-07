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第1縷黑煙冒出後 與進步派達成協議 帕羅林可望成教宗

編譯張佑生／即時報導
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義大利籍教廷國務卿帕洛林是下任教宗的熱門人選。(路透)
義大利籍教廷國務卿帕洛林是下任教宗的熱門人選。(路透)

本次教宗選舉的氛圍，讓人想起2005年的那場秘密會議。當年，德國樞機拉辛格（Joseph Ratzinger）與義大利樞機卡羅・瑪利亞・馬爾蒂尼（Carlo Maria Martini）在首日投票後私下對話，為了避免教會分裂，這兩位得票最高的候選人達成協議，雙雙退讓，並共同提出葡萄牙的若瑟・薩拉伊瓦・馬丁斯（José Saraiva Martins）為折衷人選。

然而，當最關鍵的時刻來臨，馬爾蒂尼選擇退出，拉辛格卻未讓步，最終成為教宗本篤16世。

20年後的今天(7日)，場景重演：義大利樞機帕羅林（Pietro Parolin）與菲律賓籍樞機塔格萊（Luis Antonio Tagle）將在聖瑪爾大之家的一間小會議室碰面，在首輪投票後，各自盤點陣營實力。而保守派領袖、匈牙利的埃爾德（Péter Erdő）與義大利進步派祖皮（Matteo Zuppi）也已評估自身票源，決定向誰轉移這些「珍貴的選票」。

根據多方消息，帕羅林與塔格萊之間的協議幾乎已成定局：塔格萊將退出競逐，交換條件是他出任教廷國務卿。

關鍵的選票轉移

帕羅林目前可望獲得義大利內部重量級樞機的支持，包括大赦院院長安傑洛・德・多納提斯（Angelo De Donatis）、聖人列品部長馬爾切洛・塞梅拉羅（Marcello Semeraro）、教宗駐羅馬總代甘貝提（Mauro Gambetti）、錫耶納總主教洛尤迪切（Paolo Lojudice），以及東方教會部部長古傑羅蒂（Claudio Gugerotti）。

一位任職於教廷，具投票權的樞機向義大利「新聞報」（La Stampa）透露：「只要塔格萊將選票轉向帕羅林，最晚周五(9日)就會產生新教宗。原先想排除教廷體系與代表外交系統樞機的圖謀已經失敗。」

名單未全攤牌，但意圖清晰

該消息人士補充說：「不同陣營不會在首輪就攤牌，避免提前『燒掉』人選。在當前局勢下，若想讓教宗寶座重回義大利，唯一可行的方法，就是團結在帕羅林這樣的義大利重量級人物周圍。」

至於本屆秘密會議前的最後一次樞機總會議，則尚未透露未來教宗治下，教會可能進行的具體政策方向。可以預期的是，周三(7日)晚間升起的第一道黑煙，將象徵這是眾樞機初步試水溫、測量自己票源實力的階段。

菲律賓籍樞機主教塔格萊問鼎教宗的呼聲不低。(路透)
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義大利 教宗 投票

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