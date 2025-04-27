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巴西前總統狄梅洛涉貪入獄9年 律師爭取在家軟禁

編譯中心／綜合26日電
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巴西前總統狄梅洛。（路透）
巴西前總統狄梅洛。（路透）

巴西前總統狄梅洛（Fernando Collor de Mello）25日被捕入獄，開始服刑。他因貪汙與洗錢罪名被判處近9年徒刑，是巴西最新一名吃牢飯的前總統。

狄梅洛是巴西經歷數十年獨裁統治後首位以民主方式選出的總統。1992年，國會以涉嫌收受賄賂為由啟動彈劾程序，狄梅洛辭職。

狄梅洛因擔任參議員期間收受賄賂而被定罪，這是大規模貪腐調查「洗車行動」（Operation Car Wash）的一部分。

中央社引述法新社報導，聯邦警察消息人士表示，今年75歲的狄梅洛被拘留在巴西東北部阿拉戈斯州（Alagoas）的馬瑟歐市（Maceio），他曾在當地擔任參議員和州長。

狄梅洛2023年被判有罪，因為他在2010年至2014年擔任參議員期間收受350萬美元賄賂，以「不正當手段促成」一間建築公司與巴西石油公司（Petrobras）的前子公司簽約。

最高法院法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）24日駁回狄梅洛要求撤銷逮捕令的最後努力。

狄梅洛的律師向當地媒體表示，狄梅洛正要前往首都巴西利亞自首，就被逮捕。律師還說，將尋求允許狄梅洛以在家軟禁方式服刑。

狄梅洛並不是巴西首名犯法的總統。自1964年至1985年軍事獨裁統治以來，巴西總統7人中已有4人被定罪、監禁或彈劾。

最新一例是極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在輸掉2022年大選後，因涉嫌政變陰謀被勒令受審。

巴西 參議員 彈劾

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