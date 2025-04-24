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阿根廷足壇悼教宗 穿紀念球衣出賽、新球場命名方濟各

編譯中心／綜合23日電
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阿根廷聖羅倫索隊（San Lorenzo）足球俱樂部的球迷在布宜諾斯艾利斯參加彌撒，以紀念已故教宗方濟各，他是該俱樂部的終身支持者。 （美聯社）
阿根廷聖羅倫索隊（San Lorenzo）足球俱樂部的球迷在布宜諾斯艾利斯參加彌撒，以紀念已故教宗方濟各，他是該俱樂部的終身支持者。 （美聯社）

從紀念球衣到球場命名，阿根廷足球界計畫以一系列紀念行動向已故「阿根廷隊長」教宗方濟各致敬，並稱頌方濟各為最佳團隊合作者。

中央社引述法新社報導，來自阿根廷的教宗方濟各21日辭世，享壽88歲，他終其一生熱愛足球，阿根廷國內對他的頌詞中充滿許多足球隱喻。

阿根廷足球協會（AFA）稱讚方濟各是「多麼了不起的球員」，讚美這位第一個來自拉丁美洲與南半球的教宗「從不霸占著球不放，總是提倡團隊合作」，並向世界展現「在需要勇氣之時，（天主教會）能有位阿根廷隊長有多麼重要。」

阿根廷足球協會暫停21日所有賽事以悼念教宗，這星期接下來的比賽也會在賽前全場默哀一分鐘。

方濟各是布宜諾斯艾利斯足球俱樂部聖羅倫索隊（San Lorenzo）的終生球迷。球團宣布，他們的小教堂本週每晚都會開放至9時，內部設有臨時祭壇並擺上方濟各的肖像，供球迷前來向教宗道別。

球團計畫於23日舉辦追思彌撒，且26日主場對戰宿敵羅薩里奧中央隊（Rosario Central）時，聖羅倫索隊球員也將穿著特別設計的方濟各紀念球衣上場。

社群媒體上近日瘋傳一張教宗2008年的聖羅倫索俱樂部會員卡照片，會員號碼為88235，湊巧對上教宗享壽88歲、逝世時間為阿根廷時區上午2時35分，引來許多討論。

聖羅倫索隊主席莫瑞提（Marcelo Moretti）證實，球團計畫興建可容納5.5萬人的新球場，將以教宗方濟各為名，以此紀念這位曾帶領世界14億教徒的已故羅馬天主教領袖。

方濟各 阿根廷 教宗

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