教宗移靈聖伯多祿大教堂湧瞻仰人潮 以色列致哀卻秒刪文

教宗方濟各的靈柩23日移靈聖伯多祿大教堂供瞻仰遺容，信徒湧入致敬。（美聯社）

羅馬天主教教宗方濟各 的靈柩23日移靈聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica）供瞻仰遺容3天，數以千計的信徒趕在教宗安葬前，向他致上最後的敬意。大批信徒23日清晨湧入梵蒂岡聖伯多祿廣場（Saint Peter's Square），排隊等候上午11時開放瞻仰教宗遺容。

中央社引述法新社報導，來自墨西哥的33歲信徒蒙托亞（Anna Montoya）表示，她決定親自前來道別，因為方濟各對她來說就像「家人」一樣，「我非來不可…感覺就像我認識他一樣。」

43歲羅馬教師阿波利托（Pasquale Apolito）23日一大早來到梵蒂岡，希望在出城前瞻仰教宗遺容，「我不確定能否瞻仰到遺容，但我23日非來不可。23日早上我心中有個聲音告訴我必須前來。」他說，「他是一位善於傾聽、包容的引導者。我們會非常想念他。」

26日的葬禮預料將有成千上萬的信徒到場，美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基等世界領袖以及英國威廉王子也都將出席。

葬禮結束後，教宗的靈柩將送往他生前常去的羅馬聖母大殿，接著埋入地下，墓碑僅簡單刻上「方濟各」的拉丁文Franciscus；方濟各將成為100多年來，首位長眠於梵蒂岡之外的教宗。

義大利當局正為教宗葬禮進行重大維安部署，尤其25日適逢義大利國定假日。內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）表示，當局預計將有150到170個外國使節團，以及成千上萬的信徒。

義大利宣布全國哀悼5天，時間比2005年波蘭籍教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）去世時的3天還長，但比教宗母國阿根廷宣布的7天短。

另一方面，以色列 政府曾在社群媒體上分享一則致哀教宗方濟各的貼文，但後來刪除且未說明原因，以色列一家報紙指出，刪文的原因可能與教宗生前批評加薩戰爭的言論有關。

路透報導，已驗證的X平台以色列官方帳號21日曾發文指出：「安息吧，教宗方濟各。願他的記憶成為祝福。」貼文並附有方濟各造訪耶路撒冷西牆的照片。

「耶路撒冷郵報」引述以色列外交部官員說法，教宗曾發表「反以色列言論」，上述貼文係屬「誤發」。

教宗今年1月時也曾稱加薩的人道情況「令人羞恥」，引發羅馬猶太首席拉比指控他「選擇性憤慨」。

以色列聲稱，針對以軍在加薩作戰所提出的種族滅絕指控毫無根據；同時強調，其行動僅對哈瑪斯和其他武裝團體進行追剿。