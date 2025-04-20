義設「性愛探監室」保障囚犯親密權利 限時2小時、不可鎖門

義大利首座專為囚犯設立的「性愛房」18日於中部恩伯利亞地區（Umbria）的特尼監獄（Terni）正式啟用。(美聯社)

義大利 首座專為囚犯設立的「性愛房」18日於中部恩伯利亞地區（Umbria）的特尼監獄（Terni）正式啟用，受刑人有權與配偶或伴侶在此進行私密探視，維持情感。此舉象徵義大利跨出保障囚犯親密權利的重要一步。

路透報導，這項創舉源自義大利憲法法院今年1月的一項裁定，法院首度明確承認受刑人有權在不受監視的情況下，與配偶或長期伴侶進行「親密會面」。

法院指出，目前歐洲多數國家，包括法國、德國、西班牙、荷蘭與瑞典 等，早已開放所謂的「夫妻探監」制度。

恩伯利亞地區監獄人權申訴專員卡佛里奧（Giuseppe Caforio）向義大利ANSA通訊社表示：「我們很高興一切進行順利，但為保護相關人員，必須盡可能維持最高程度的隱私。」首位受惠者是一名男性囚犯，他與來訪的女性伴侶在該專屬空間中完成首次親密會面。卡佛里奧強調，這次初步「實驗」成果良好，接下來數日也將陸續安排其他受刑人進行親密會面。

義大利司法部上周發布相關指引，說明凡獲准進行親密探視的受刑人，應被安排至配備床鋪與廁所的房間，每次會面最長2小時。儘管客室門不得上鎖，以利監獄人員必要時介入，但過程將完全無警衛在場監視，確保私密權益。

義大利目前監獄人滿為患，擁有超過6萬2000名受刑人，超出官方核定容量21%以上，且自殺事件屢創新高，引發外界對囚犯人權保障的關注。當局期望透過新措施，改善受刑人的心理健康 與人權處境。另外專家指出，囚犯服刑期間若能維持與家人或伴侶的情感連結，不只對受刑人的心理健康有幫助，也有助於日後重返社會，並降低再犯風險。