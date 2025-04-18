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德國冷血醫師注射致命藥物 謀殺15安寧病患

編譯中心／綜合17日電
德國柏林有一名安寧照護醫師被指控謀殺至少15名患者。示意圖。(圖／123RF)
德國柏林有一名安寧照護醫師被指控謀殺至少15名患者。示意圖。(圖／123RF)

德國柏林一名安寧照護醫師被指控涉嫌使用多種致命藥物謀殺15名病人，當局估計或再發現更多受害人。檢方表示，該名醫師完全出於「殺戮的欲望」犯案，讓受害者呼吸道肌肉麻痺，最終喪命。該醫師已被捕，但否認指控。

綜合BBC、衛報報導，40歲嫌犯被指控在2021年9月至2024年7月期間，至少殺害12名女性與3名男性患者，受害者年齡介於25歲至94歲之間，且實際人數恐怕更多。德媒報導稱，嫌犯名為約翰內斯（Johannes M），但檢方並未公布其姓名。

據柏林檢方聲明，這名醫師「在患者不知情或不同意的情況下，替他們注射麻醉劑與肌肉鬆弛劑」，導致受害者呼吸道肌肉麻痺，呼吸停止幾分鐘後死亡。

此外，該名醫師五度在患者住家縱火，試圖掩蓋罪行，還曾經在同一天殺害兩人。2024年7月8日上午，他首先在柏林十字山（Kreuzberg）一名75歲男性患者住家行凶，幾小時之後，又在鄰近的新克爾恩（Neukölln）殺害另一名76歲女性患者。

據稱，該名醫師殺害第二名受害者之後，原本試圖燒毀犯罪現場，但火勢沒有成功點燃。於是，他轉而通知死者親屬，謊稱自己才剛抵達患者家門口，但不論怎麼按電鈴都沒有回應，試圖假裝無辜、不知情。

去年8月，該名醫師被指控涉入四起過失殺人案而落網，隨著調查深入，他面臨的指控愈來愈多，情節也愈來愈嚴重。去年11月，檢方正式宣布，將這些案件定調為謀殺案。

特別調查小組表示，考慮到對於該名醫師的指控，一共有395起可疑病例，必須重新審查。他們計畫進一步開棺驗屍，以調查更多可能的受害者。檢方表示，他們正在尋求對嫌犯實施終身禁令、預防性拘留。

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