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德防務支出全面鬆綁 想重返軍事強國 彭博唱衰

編譯徐榆涵／綜合12日電
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德國再次成為軍事強國之路遙遙，彭博資訊分析挑戰不少。（美聯社）
德國再次成為軍事強國之路遙遙，彭博資訊分析挑戰不少。（美聯社）

德國準總理梅爾茨（Friedrich Merz）本周成功敲定聯合政府協議，內容包含開放「無上限國防支出」的大門，展開自二戰以來最具歷史意義的國防政策轉型。然而，接下來的挑戰更為艱鉅--如何在缺乏美國支援的情況下，將德國打造成足以嚇阻俄羅斯總統普亭的軍事強國。

彭博資訊報導，根據協議，德國將設立常設預算外軍費基金，並成立國家安全委員會（National Security Council），強化整體戰略協調。此外，德國不僅重申對北約（NATO）的堅定承諾，還將大幅升級網路防衛與情報能力，並推動簡化軍備採購流程與歐盟軍事整合進程。

最具指標意義的是，德國自1945年以來，首次正式承諾打造可有效保衛國內與盟邦領土的軍事力量。

梅爾茨在協議簽署後表示，「德國正重回正軌。我們將履行在國防上的責任。」

然而，實現此一宏願談何容易。

德國的國防與國安系統長期陷於高度官僚化與組織分裂的困境，重要現代化項目屢屢延宕。再加上過去戰略判斷失誤頻傳，包括允許中國投資者收購漢堡港貨櫃碼頭部分股分，已引發外界質疑德國是否具備應對複雜地緣政治威脅的能力。

對於德國重新軍備的計畫，社會上仍普遍抱持懷疑態度，特別是在幾乎沒有服兵役經驗的年輕世代之間，這樣的質疑聲浪更為強烈。

而使情勢更為緊迫的是，聯合政府必須在極為有限的時間內完成其龐大的待辦事項清單。德國官員警告，俄羅斯最遲將於2029年具備再次發動大規模戰爭的能力；換言之，柏林必須在這個日益逼近的時限內，將戰略野心落實為實質的軍事能力，以建立足以遏阻俄羅斯對歐洲其他國家發動攻擊的可信威懾力量。

自2011年取消義務役以來，德國聯邦國防軍（Bundeswehr）一直面臨招募兵員不足的困境。到2024年底，德軍現役人數僅略高於18.1萬人，較前一年略有減少。

儘管許多國防專家建議應重新實施徵兵制，聯合政府仍表態「目前不會」恢復義務役。

即便德國政府最終決定恢復義務役，反戰的民意仍可能成為一大阻力。根據FORSA/RTL最新民調，只有六分之一的德國人表示若國家面臨嚴重威脅時願意上戰場，18至29歲的年輕人中更僅有9%表達願意參戰。

不過，仍有部分民眾選擇挺身而出。30歲的柏林創業家丹尼斯（Dennis）在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，決定加入德國國防軍的後備役部隊。完成短短3周的訓練後，丹尼斯成為德軍最低階層之一的「獵兵」（Jäger），目前一邊持續接受訓練，一邊協助災害應變任務。

他表示，「我當然知道，這條路可能會喪命，但總得有人去做。」稱「我在這裡有房子、有家庭，本來就不可能逃離，不如讓自己發揮點用處。」

德國 俄羅斯 民調

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