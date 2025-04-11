馬克宏：法國擬6月承認巴勒斯坦 以外長譴責：給恐怖主義「獎賞」

法國總統馬克宏（右二）8日在埃及總統塞西（右）陪同下，前往鄰近加薩走廊的醫院，探視巴勒斯坦病童。（路透）

法國總統馬克宏 9日接受該國公共電視旗下的第五電視台訪問時說，巴黎計畫在幾個月內承認巴勒斯坦 國，時間地點可能是6月在紐約一場聯合國會議，而該會議旨在解決以巴衝突。屆時法國將是七大工業國集團（G7）中，第一個承認巴勒斯坦國的成員。

法國將成為承認巴勒斯坦國的最重要歐洲大國，美國長期以來一直反對承認巴勒斯坦國，但是支持者認為，這是實現中東地區穩定的必要步驟。馬克宏還說，「法國目標是6月和沙烏地阿拉伯（共同）主持這場會議，我們可在會中敲定這個相互承認的動作」。馬克宏提到，「我也希望參與一項集體動態，應能讓捍衛巴勒斯坦的國家承認以色列 ，其中多國現在都沒這樣做」。

路透10日報導，以色列外交部長薩爾(Gideon Saar)譴責馬克宏此舉，並表示這是給恐怖主義的「獎賞」。「任何國家單方面承認一個虛構的巴勒斯坦國，在我們都知道的現實中，都將成為恐怖主義的獎賞，並將助長哈瑪斯的氣焰」，薩爾在社群媒體Ｘ批評馬克宏，還說這類舉動不會在中東帶來和平、安全與穩定，不會讓這些好的事物更近，只會將它們推得更遠。

巴勒斯坦外長謝辛則說，法國承認巴勒斯坦的國家地位，將朝正確方向跨出一步，符合維護巴勒斯坦人民的權利以及「兩國方案」。

法國長期以來一直主張以兩國方案(two-state solution)解決以巴衝突，包括在2023年10月7日爆發加薩衝突之後；然而巴黎正式承認巴勒斯坦國，將標誌著一項重大的政策轉變，並且可能激怒以色列。

盡管國際已有近150國承認巴勒斯坦為主權獨立國家，去年5月愛爾蘭、挪威和西班牙宣布承認巴勒斯坦國，斯洛維尼亞則是6月承認，這幾個歐洲國家決定承認，部分旨在譴責以色列在前年10月7日與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯開戰後，對加薩走廊的連番轟炸。

然而西方世界的主要國家和親西方國家大都沒承認，例如美國、英國、法國、德國及日本；而尚未承認以色列的國家則有沙烏地阿拉伯、伊朗、伊拉克和葉門等。