美俄商恢復使館運作 澤倫斯基：至少155中國公民為俄作戰

華府與莫斯科預計10日在土耳其伊斯坦堡會商，恢復兩國大使館部分領事服務。圖為美國駐莫斯科大使館。（美聯社資料照片）

美國國務院 8日表示，華府與莫斯科預計10日在土耳其伊斯坦堡展開會談，商議恢復兩國大使館的部分領事服務，會談不涉及烏克蘭 。自2022年2月俄烏戰爭爆發後，美俄駐雙方境內大使館的業務已大幅縮減。

國務院發言人布魯斯8日對媒體說，會談議程不涉政治或安全議題，烏克蘭也不在議程內。「這些談話只聚焦我們（彼此）大使館的運作」。路透8日引述一位外交消息人士報導，美俄將在莫斯科駐伊斯坦堡領事館舉行新一輪磋商。

美俄代表團2月已在伊斯坦堡舉行首場會談，好讓兩國使館的領務先恢復運作。這場會談聚焦商討雙方外交人員的待遇。

俄羅斯官媒塔斯社8日也引述俄國外交部說法證實，俄美代表團未來幾天將在伊斯坦堡磋商。俄國代表團由新任駐美大使達爾奇耶夫領銜，美國代表團將由美國國務院副助卿柯爾特率領。

另對烏克蘭總統澤倫斯基 8日指稱，烏軍俘虜兩名加入俄軍作戰的中國公民，以及烏方情報顯示約有155名中國公民正為俄羅斯軍隊作戰，對抗烏克蘭。

路透報導，澤倫斯基指出，俄羅斯正透過社群媒體招募中國公民，中國官員對此知情。他還說，烏克蘭正試圖評估，這些新兵是否受到北京當局的指示；他已指示烏克蘭外交部立即與北京當局聯繫，釐清中國打算如何回應此事。

澤倫斯基稍早稱，這2名中國公民是在烏克蘭領土頓內次克州（Donetsk Oblast）被俘虜，並從他們身上發現身分證件、銀行卡片和個人資料。

法廣報導，澤倫斯基說，「莫斯科正在把其他國家捲入戰爭當中，我相信他們現在正把中國牽扯進這場戰爭。」他並指出，這一行為是「故意向擴大戰爭邁出的一步」，證明莫斯科有意「延長衝突」。

針對澤倫斯基指控，中國外交部發言人林劍9日在例行記者會說，正向烏方核實有關情況，有許多中國公民助戰俄國的說法毫無根據。

林劍還說，中國政府始終要求公民遠離武裝衝突區域，避免以任何形式捲入武裝衝突，尤其應避免參加任一方的軍事行動；中國在烏克蘭危機上的立場清晰明確，「獲國際社會廣泛認可」，敦促烏方正確看待中方為政治解決該危機所做的努力以及發揮的建設性作用。