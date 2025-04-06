我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年「經濟大蕭條」慘敗

歐美現萬人反川普遊行 抗議激進關稅嗆「把手拿開」

尹錫悅倒台南韓極右趨暴力惹憂 在野促盡速公布大選日期

編譯中心／綜合5日電
南韓極右示威者5日在首爾光化門廣場冒雨集會，反對尹錫悅被罷免總統職位。（路透）
南韓極右示威者5日在首爾光化門廣場冒雨集會，反對尹錫悅被罷免總統職位。（路透）

南韓總統尹錫悅於4日遭彈劾下台，在野黨立即將矛頭指向代理總統韓悳洙，要求他儘速公布總統改選日期。主要在野黨共同民主黨提出法案，要求代理總統在總統出缺後4天內宣布改選日期，若未履行，選舉委員會將在3天內自動公布日期。此外，5日首爾光化門一帶再度爆發支持與反對裁決的兩大陣營集會，南韓極右勢力已在尹錫悅執政3年間崛起，反映出南韓社會的兩極化問題日益嚴重。

根據韓聯社報導，尹錫悅仍住在總統官邸，總統辦公室官員表示因還有許多事情需處理，尹錫悅至少要等到下周才能搬離官邸。最新民調顯示，約七成民眾認為他應在大選前保持低調並反省。另有52.2%的受訪者表示接受彈劾結果，但44.8%的民眾表示反對。

在尹錫悅倒台後，南韓極右勢力的崛起成為焦點。隨著極右YouTuber的興起，保守派支持者逐漸轉向激進，甚至有暴力傾向。分析指出，南韓社會的兩極化問題恐難以緩解，極右煽動的情緒可能加劇，對即將舉行的大選以及未來社會情緒構成威脅。

自去年12月3日戒嚴令及彈劾風波以來，極右勢力的活動愈加活躍。去年1月19日，尹錫悅的支持者曾衝擊法院，並將該事件與美國國會山莊騷亂相比。近期的示威中，極右支持者也多次出現暴力行為，並與反對者發生衝突。

尹錫悅支持者的激進情緒與極右YouTuber的影響密切相關。尹錫悅在2022年就職時已經與極右YouTuber建立聯繫，並在彈劾過程中公開支持這些YouTuber的反彈劾集會直播。極右YouTuber通過散布假新聞，將尹錫悅塑造成「蒙冤救世主」，煽動群眾情緒，並推動「公民抗命」等激進行動。

民調顯示，對彈劾尹錫悅的支持與反對比例逐漸縮小，國民力量黨的支持度也有所回升，這表明極右勢力的影響力逐漸增強。南韓蓋洛普民調顯示，對彈劾尹錫悅的贊成與反對比例已由去年12月中旬的75%對21%收窄至上周四的57%對37%。國民力量黨的支持度也由戒嚴前低位的26.2%反彈至上周的35%，只落後共同民主黨約6個百分點。

尹錫悅 彈劾 南韓

上一則

北約秘書長看川普加課關稅：別讓貿易爭端介入防務

下一則

英法批俄拖延和談 魯比歐：美方將測克宮態度

延伸閱讀

北韓隔日才報尹錫悅遭罷免 分析：敵對國畫清界線

北韓隔日才報尹錫悅遭罷免 分析：敵對國畫清界線
尹錫悅最快下周搬離官邸 7成民眾認為應保持低調

尹錫悅最快下周搬離官邸 7成民眾認為應保持低調
和朴槿惠同被罷免 尹錫悅下場恐會更悽慘

和朴槿惠同被罷免 尹錫悅下場恐會更悽慘
「嚴重威脅民主制度」遭罷免 尹錫悅：遺憾未符國民期待

「嚴重威脅民主制度」遭罷免 尹錫悅：遺憾未符國民期待

熱門新聞

22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

加美機票預訂4至9月急挫75% 旅遊商機前所未見的崩潰

2025-03-29 02:23
泰國曼谷興建中的審計署辦公大樓28日遭遇地震後倒塌。(美聯社)

中泰合資大樓「爆炸式倒塌不正常」建築專家指有2問題

2025-03-29 23:55
豪華郵輪瑪麗皇后二號驚傳230人感染諾羅病毒、集體腹瀉嘔吐。(路透資料照)

豪華郵輪爆至少230人染諾羅 集體上吐下瀉緊急隔離

2025-04-01 23:25
越南總書記蘇林（To Lam）。美聯社

越南總書記與川普通話 願將美商品進口稅率降至0%

2025-04-04 14:33
緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，泰國曼谷大樓跟著倒塌。（歐新社）

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

2025-03-29 08:32

超人氣

更多 >
德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關

德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關
明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人

明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人
馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事
幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清
政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威

政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威