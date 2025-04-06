尹錫悅倒台南韓極右趨暴力惹憂 在野促盡速公布大選日期

南韓極右示威者5日在首爾光化門廣場冒雨集會，反對尹錫悅被罷免總統職位。（路透）

南韓 總統尹錫悅 於4日遭彈劾 下台，在野黨立即將矛頭指向代理總統韓悳洙，要求他儘速公布總統改選日期。主要在野黨共同民主黨提出法案，要求代理總統在總統出缺後4天內宣布改選日期，若未履行，選舉委員會將在3天內自動公布日期。此外，5日首爾光化門一帶再度爆發支持與反對裁決的兩大陣營集會，南韓極右勢力已在尹錫悅執政3年間崛起，反映出南韓社會的兩極化問題日益嚴重。

根據韓聯社報導，尹錫悅仍住在總統官邸，總統辦公室官員表示因還有許多事情需處理，尹錫悅至少要等到下周才能搬離官邸。最新民調顯示，約七成民眾認為他應在大選前保持低調並反省。另有52.2%的受訪者表示接受彈劾結果，但44.8%的民眾表示反對。

在尹錫悅倒台後，南韓極右勢力的崛起成為焦點。隨著極右YouTuber的興起，保守派支持者逐漸轉向激進，甚至有暴力傾向。分析指出，南韓社會的兩極化問題恐難以緩解，極右煽動的情緒可能加劇，對即將舉行的大選以及未來社會情緒構成威脅。

自去年12月3日戒嚴令及彈劾風波以來，極右勢力的活動愈加活躍。去年1月19日，尹錫悅的支持者曾衝擊法院，並將該事件與美國國會山莊騷亂相比。近期的示威中，極右支持者也多次出現暴力行為，並與反對者發生衝突。

尹錫悅支持者的激進情緒與極右YouTuber的影響密切相關。尹錫悅在2022年就職時已經與極右YouTuber建立聯繫，並在彈劾過程中公開支持這些YouTuber的反彈劾集會直播。極右YouTuber通過散布假新聞，將尹錫悅塑造成「蒙冤救世主」，煽動群眾情緒，並推動「公民抗命」等激進行動。

民調顯示，對彈劾尹錫悅的支持與反對比例逐漸縮小，國民力量黨的支持度也有所回升，這表明極右勢力的影響力逐漸增強。南韓蓋洛普民調顯示，對彈劾尹錫悅的贊成與反對比例已由去年12月中旬的75%對21%收窄至上周四的57%對37%。國民力量黨的支持度也由戒嚴前低位的26.2%反彈至上周的35%，只落後共同民主黨約6個百分點。