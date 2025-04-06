我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年「經濟大蕭條」慘敗

歐美現萬人反川普遊行 抗議激進關稅嗆「把手拿開」

北約秘書長看川普加課關稅：別讓貿易爭端介入防務

編譯中心／綜合5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國總統川普的貿易政策恐影響和其盟邦的關係，北約組織（NATO）秘書長呂特4日則表明，貿易爭端應與防務分開，別讓貿易問題介入北約盟邦間的防務討論。

呂特在布魯塞爾北約外長會議後記者會，被問到川普貿易措施是否將衝擊北約盟國財政、與美方要求增加軍費的目標矛盾。呂特說，兩者應分開看；各國外長在會中很自然會講到近期關稅議題，但他身為秘書長只聚焦安全事務，因此不作評論。

呂特也被問到川普近期貿易作為，是否違反北大西洋公約第二條，即「締約國應消除他們在國際經濟政策的衝突」。呂特對此說，美國並未違反該規定；過去已發生許多盟國間觀點分歧和關稅戰的例子，這並未違規。

呂特並提到這次北約外長會首要成果是，美國國務卿魯比歐就美方對北約承諾，向盟國傳達非常明確資訊；美國也非常明確期望，歐洲和加拿大必須為共同安全承擔更多責任。

魯比歐3日釋出兩大訊息，一是川普並不「反北約」，二是美國將促使北約盟國朝向讓國防支出達到國內生產毛額（GDP）5%。北約盟國目前共同目標是國防占GDP2%。

美聯社4日報導，歐洲北約盟邦及加拿大四日都稱願意增加軍費，但對5%目標態度冷淡。挪威外長艾德說，北約成員致力設定新的國防開支目標，預計在6月峰會宣布，但5%比美國自己開支還高，「我們還未準備好承諾該數字」。

北約 川普 魯比歐

上一則

中日韓同意一致對沖美對等關稅衝擊？中國官媒遭日本打臉

下一則

尹錫悅倒台南韓極右趨暴力惹憂 在野促盡速公布大選日期

延伸閱讀

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事
數千人湧上南加街頭 響應全國抗議川普遊行

數千人湧上南加街頭 響應全國抗議川普遊行
被拉進白宮群組 大西洋月刊主編戈德堡是川普眼中釘

被拉進白宮群組 大西洋月刊主編戈德堡是川普眼中釘
川普公布對等關稅 香港商界稱再觀察

川普公布對等關稅 香港商界稱再觀察

熱門新聞

22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

加美機票預訂4至9月急挫75% 旅遊商機前所未見的崩潰

2025-03-29 02:23
泰國曼谷興建中的審計署辦公大樓28日遭遇地震後倒塌。(美聯社)

中泰合資大樓「爆炸式倒塌不正常」建築專家指有2問題

2025-03-29 23:55
豪華郵輪瑪麗皇后二號驚傳230人感染諾羅病毒、集體腹瀉嘔吐。(路透資料照)

豪華郵輪爆至少230人染諾羅 集體上吐下瀉緊急隔離

2025-04-01 23:25
越南總書記蘇林（To Lam）。美聯社

越南總書記與川普通話 願將美商品進口稅率降至0%

2025-04-04 14:33
緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，泰國曼谷大樓跟著倒塌。（歐新社）

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

2025-03-29 08:32

超人氣

更多 >
德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關

德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關
明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人

明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人
馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事
幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清
政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威

政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威