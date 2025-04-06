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英法批俄拖延和談 魯比歐：美方將測克宮態度

編譯高詣軒／綜合5日電
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美國國務卿魯比歐4日說，美國不用幾月，幾周內就會知道俄羅斯是否認真要與烏克蘭達成和平，「總統川普不會掉入無止境談判的陷阱」。英國和法國外長同日稍早都指稱俄國拖延和談、還繼續攻擊烏克蘭能源設施，應加強對俄施壓。

魯比歐出席3至4日在比利時布魯塞爾舉行的北約組織（NATO）外長會議。他說，希望俄國認真對待和平，美方將測試俄國是否對和平有興趣，「我們很快將從他們的回應知道，他們對推進真正的和平是否認真，或這是否是拖延戰術」；此事將由俄方行動而非話語來判斷。

法國外交部長巴霍和英國外交大臣拉米4日都指稱俄國持續襲烏，且俄國總統普亭拖延響應美國調停；兩人堅稱，應加強支持基輔並加大對俄施壓以迫使俄方老實談判。

法軍參謀總長勃克哈德、英國國防參謀長拉達金4日也前往基輔，討論可能部署軍隊，以便在俄烏未來休戰後維護停火協議。巴霍說，無論俄烏何時達成和平，未來將有1天需要軍事能力或保障，法、英軍方首長因此將在基輔推動該項工作。

據悉，勃克哈德和拉達金4日已會晤烏克蘭總統澤倫斯基、烏軍總司令瑟爾斯基及防長烏梅洛夫；澤倫斯基說，討論觸及海陸空戰況和防空等「敏感事項」。

另外，澤倫斯基的家鄉克利福洛4日晚間遭俄國彈道飛彈空襲，9名孩童在內的18人喪命，62人受傷；美國駐烏大使布林克當天聲明，該攻擊令人震驚，「這就是為何戰爭必須結束」。但澤倫斯基5日在社群媒體批評前述聲明「軟弱」、並未指責俄國，「說到殺害孩童的飛彈，他們（美方）甚至怕說出『俄國』一詞」。

此外，數名依人道方案在美國合法居留的烏克蘭人本周收到電子郵件，告知居留身分已被撤銷須在7天內離境，否則「聯邦政府會找到你」。有人收到信即失控飆淚，川普政府則稱是誤發。中央社引述路透報導，2022年俄羅斯對烏克蘭發動全面侵略後，美國前總統拜登的政府展現支持烏克蘭人逃離戰火，而替他們創設入境的人道假釋（parole）計畫，提供臨時合法居留身分。但路透3月報導，美國現任總統川普的政府打算撤銷這項計畫。目前約有24萬名烏克蘭人依此身分留在美國。

俄國 烏克蘭 澤倫斯基

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