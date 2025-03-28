「被萌翻了」忍不住想捏 菲律賓詞彙Gigil登牛津詞典

菲律賓詞彙「Gigil」近日被收錄進「牛津英語詞典」，意思是被萌到翻掉。(路透)

你是否有過看到極度可愛的事物，像是小嬰兒或Instagram的貓咪影片時，感覺「被萌翻了」，甚至忍不住想要捏一把？那種無法言喻的感覺，如今有了一個專屬詞彙：「Gigil」。

BBC報導，Gigil（發音：ghee-gill）來自菲律賓他加祿語（Tagalog），是一個英語中無法直譯的詞彙，近期被正式收錄進「牛津英語詞典」（Oxford English Dictionary，OED），意思是「強烈到無法克制的感覺，讓人忍不住緊握雙手、咬牙切齒，甚至想要捏或擠壓眼前可愛事物」。

此外，新加坡 與馬來西亞的常見感嘆詞「Alamak」也一同被收錄。這個詞彙常用來表達驚訝或震驚，例如當人們遇到突發狀況時，會不由自主地喊出「Alamak！」

牛津詞典在最新更新中提到：「英語使用者難道不希望擁有一個專門形容『陽光穿過葉縫灑落』或『坐在戶外悠閒地喝啤酒』的詞彙嗎？」OED指出，許多英語使用者會借用其他語言的詞來填補這些詞彙空缺，當這些詞彙被使用得足夠頻繁後，它們便會成為英語詞庫的一部分。

這次新增的詞彙中，新加坡與馬來西亞的飲食文化也占了相當大的比率，反映出這些地區對美食的熱愛。

像是咖椰吐司（Kaya toast），一種受歡迎的早餐，由塗上椰漿（由椰奶、雞蛋 、糖和斑蘭葉製成）的烤麵包組成；咖哩魚頭（Fish head curry），結合中華與南印度 風味的料理，以酸羅望子咖哩燉煮大魚頭；「Steamboat」，即「火鍋」，將薄切肉片與蔬菜放入加熱保持燉煮狀態的湯底中烹煮。