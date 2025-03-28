我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

柯文哲打「健康牌」失靈 貪汙案裁定再羈押禁見2個月

「被萌翻了」忍不住想捏 菲律賓詞彙Gigil登牛津詞典

編譯徐榆涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
菲律賓詞彙「Gigil」近日被收錄進「牛津英語詞典」，意思是被萌到翻掉。(路透)
菲律賓詞彙「Gigil」近日被收錄進「牛津英語詞典」，意思是被萌到翻掉。(路透)

你是否有過看到極度可愛的事物，像是小嬰兒或Instagram的貓咪影片時，感覺「被萌翻了」，甚至忍不住想要捏一把？那種無法言喻的感覺，如今有了一個專屬詞彙：「Gigil」。

BBC報導，Gigil（發音：ghee-gill）來自菲律賓他加祿語（Tagalog），是一個英語中無法直譯的詞彙，近期被正式收錄進「牛津英語詞典」（Oxford English Dictionary，OED），意思是「強烈到無法克制的感覺，讓人忍不住緊握雙手、咬牙切齒，甚至想要捏或擠壓眼前可愛事物」。

此外，新加坡與馬來西亞的常見感嘆詞「Alamak」也一同被收錄。這個詞彙常用來表達驚訝或震驚，例如當人們遇到突發狀況時，會不由自主地喊出「Alamak！」

牛津詞典在最新更新中提到：「英語使用者難道不希望擁有一個專門形容『陽光穿過葉縫灑落』或『坐在戶外悠閒地喝啤酒』的詞彙嗎？」OED指出，許多英語使用者會借用其他語言的詞來填補這些詞彙空缺，當這些詞彙被使用得足夠頻繁後，它們便會成為英語詞庫的一部分。

這次新增的詞彙中，新加坡與馬來西亞的飲食文化也占了相當大的比率，反映出這些地區對美食的熱愛。

像是咖椰吐司（Kaya toast），一種受歡迎的早餐，由塗上椰漿（由椰奶、雞蛋、糖和斑蘭葉製成）的烤麵包組成；咖哩魚頭（Fish head curry），結合中華與南印度風味的料理，以酸羅望子咖哩燉煮大魚頭；「Steamboat」，即「火鍋」，將薄切肉片與蔬菜放入加熱保持燉煮狀態的湯底中烹煮。

新加坡 雞蛋 印度

上一則

不再破壞美術品 英環團預告「4月做完最後一票」收手

下一則

加拿大總理卡尼：與美國舊有關係「結束」 將啟動廣泛貿易協商

延伸閱讀

「被萌翻了」英文怎麼說？菲律賓詞彙「Gigil」登上牛津英語詞典

「被萌翻了」英文怎麼說？菲律賓詞彙「Gigil」登上牛津英語詞典
杜特蒂回菲律賓就被捕…傳向北京尋求庇護遭拒？

杜特蒂回菲律賓就被捕…傳向北京尋求庇護遭拒？
月初飛菲律賓險墜機 星宇飛安調查：2駕駛未依SOP降落

月初飛菲律賓險墜機 星宇飛安調查：2駕駛未依SOP降落
杜特蒂被送海牙受審 首席律師：將作有力辯護

杜特蒂被送海牙受審 首席律師：將作有力辯護

熱門新聞

20歲嫩模瑪麗亞·科瓦爾丘克參加派對後失蹤。(取材自Instagram)

烏克蘭20歲嫩模跑趴失蹤 10天後全身骨折、滿身血倒路邊

2025-03-22 19:32
俄羅斯總統普亭（左）2022年4月21日在莫斯科克里姆林宮會晤時任國防部長蕭伊古。資料照片。（美聯社）

澤倫斯基受訪 斷言普亭「很快就會死」

2025-03-27 08:50
美國寵物協會本周公布了2024年最受歡迎的狗狗品種。美聯社

快看世界／你家毛孩上榜了嗎？美國最受歡迎10種狗

2025-03-19 13:11
冰島資料照片。美聯社

36年前與15歲少年生下孩子 冰島兒童部長辭職

2025-03-21 08:54
川普總統(右)2月27日在白宮會見英國首相施凱爾。(路透)

傳英國王擬邀美加入大英國協 川普：聽起來不錯

2025-03-21 15:57
以色列總理內唐亞胡。（路透）

哈瑪斯政治領袖遇襲身亡 內唐亞胡顧問：打到哈瑪斯求饒釋放59人質

2025-03-22 21:41

超人氣

更多 >
退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗

退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗
證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票
美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」
錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返

錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返
尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」