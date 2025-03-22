特斯拉脫手交易創新高 德國廠員工怨「連上廁所都沒空」

逾3000名在特斯拉靠近柏林的超級工廠工作的員工在一份請願書上簽名，要求要有更多的休息時間。（美聯社）

全美購車網站Edmunds的數據顯示，在特斯拉 執行長馬斯克 擔任美國總統川普顧問、主導聯邦政府大瘦身卻引發強力抗議潮之際，特斯拉車被送到其他品牌汽車經銷商處，換取買新車的車價折抵，本月至今的交易量在所有舊換新汽車裡占比創新高。

截至3月15日，2017年或更新車型的特斯拉在舊換新汽車的占比達到1.4%，高於去年3月的0.4%。Edmunds分析師說，這個占比在3月的下半月還可能攀高。

此外，特斯拉還面臨其他電動車 製造商日益激烈的競爭。1月，S&P Global Mobility發現，特斯拉在美銷量較一年前大減約11%，福特、雪佛蘭和福斯的電動車銷量卻增加，市占升高。

馬斯克領導政府效率部（DOGE）的種種作為，引發全美「打倒特斯拉」的抗議活動。美國與一些歐洲國家的特斯拉車主紛紛在社群媒體發文表示，將放棄自己的愛車，抗議他裁減公務員以及將取消了贊助全球人道主義計畫的合約。

根據Edmunds，特斯拉二手車價下滑，與福特、起亞和現代的電動車一致。Edmunds還表示，該平台上購買特斯拉新車的人數於去年11月觸頂後，上月降至 2022年10月以來的最低水準，「特斯拉消費者的情緒變化可能為傳統汽車製造商和電動車新創公司創造機會」。

另外，特斯拉德國廠的員工表示，現有的工作條件使他們沒有足夠的時間去喝口水，或去上廁所休息，「沒人能如此撐到退休」。

德國金屬工人工會IG Metall表示，逾3000名在特斯拉靠近柏林的超級工廠工作的員工在一份請願書上簽名，要求要有更多的休息時間，以及管理層停止恫嚇。該工會計畫在27日的勞工大會上向特斯拉管理層提交請願書。