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匈牙利半世紀後再爆口蹄疫 南韓也爆疫情

記者李柏澔／台北即時報導
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匈牙利於今年3月7日通報發生口蹄疫，距上次發生已超過50年。（歐新社）
匈牙利於今年3月7日通報發生口蹄疫，距上次發生已超過50年。（歐新社）

依據世界動物衛生組織（WOAH）網站資料顯示，匈牙利於今年3月7日通報發生口蹄疫，距上次發生已超過50年；另南韓日前也發布口蹄疫疫情。台灣防檢署表示，病例傳播來源尚不清楚，相關產業應將匈牙利等國的案例引以為鑑，時時警覺，牧場的生物安全措施是重要的基本功，務必加強生物安全管控措施。

台灣防檢署動物檢疫組組長高黃霖表示，匈牙利最後1例口蹄疫於1973年撲滅後，今年再次爆發疫情，3月7日向WOAH通報位於該國西北方的傑爾-莫松-肖普朗州飼養1418隻的牛場發生口蹄疫病例。另南韓農業部於3月14日發布新聞稿指出，全羅南道一飼養180隻牛場發生口蹄疫，為該國1年多來再次傳出的病例。　

台灣防檢署說，德國在維持37年的清淨狀態後在今年1月10日通報發生口蹄疫，匈牙利維持超過半世紀口蹄疫清淨狀態也一夕之間破功，而且病例傳播來源尚不清楚，防檢署再次呼籲相關產業，應將匈牙利等國的案例引以為鑑，時時警覺，牧場的生物安全措施是重要的基本功，務必加強生物安全管控措施，包括持續落實門禁管制、人車進出、畜牧場消毒等。

疫情 德國 農業部

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