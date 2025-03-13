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親商政黨獲勝 或助川普開採格陵蘭礦產

編譯盧炯燊／綜合報導
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格陵蘭島親商的民主黨(Demokraatit)在11日的選舉中躍居第一大黨，該黨一直打著私營企業及採礦業改革的旗號，將大大有利川普取得格陵蘭豐富礦產資源的努力。(路透)
格陵蘭島親商的民主黨(Demokraatit)在11日的選舉中躍居第一大黨，該黨一直打著私營企業及採礦業改革的旗號，將大大有利川普取得格陵蘭豐富礦產資源的努力。(路透)

在美國總統川普「奪島」陰霾下，丹麥半自治領土、全球第一大島格陵蘭大選結果公布，立場中間偏右、親商的民主黨(Demokraatit)躍居成為第一大黨，該黨一直打著私營企業及採礦業改革的旗號，大大有利川普取得格陵蘭豐富礦產資源的努力。

儘管民主黨領袖尼爾森(Jens-Frederik Nielsen)在競選活動期間，拒絕川普聲言要「收購」格陵蘭，強調川普的企圖「對格陵蘭的政治獨立構成威脅」。然而該黨在競選文件中表示，願意就商業利益與美國展開對話。

民主黨希望透過刺激私營部門，特別是採礦業的成長，並激勵創業來建立自給自足的經濟，也藉此減少官僚障礙。

今次選舉結果，說明了過去只以民生為主軸的格陵蘭政壇，現在商業發展及採礦議程反而成為重點。

此外，立場親美的方向黨(Naleraq)更斬獲史上最佳成績，得票率排名第二，使得格陵蘭未來的政治走向是更加傾向美國，即使該島未必成為美國一部分，但華盛頓仍可取得其豐富礦產資源，尤其是稀土方面。

丹麥哥本哈根大學政治學教授拉斯穆森(Mikkel Vedby Rasmussen)分析指出，如果把選舉結果綜合起來，會發現選民在看重政治獨立性的同時又支持商業發展。這對川普來說是個好消息，從白宮的角度來看，這可能是期待的最好結果。

他認為，如果川普能夠透過談判達成協議，保證格陵蘭不會向中國及俄羅斯開放，那麼格陵蘭就算是處於美國控制之中，然後川普就可以說他已獲得了礦產資源。

根據統計，格陵蘭的稀土蘊藏量在全球排第五。然而，儘管蘊藏豐富礦產資源，但漁業仍是主要產業，約占出口的95%。其原因在於環境問題、惡劣天氣以及中國在稀土領域占主導地位，故此礦產開採速度一直非常緩慢。

格陵蘭 川普 民主黨

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