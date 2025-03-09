憂美「退歐」 波蘭推全民軍訓懾俄 計畫增兵至50萬

波蘭總理圖斯克（右）7日在國會演講，闡述新國防願景。議員座首排中為反對派實權領袖卡欽斯基。（ 美聯社）

為因應俄羅斯威脅和美國可能淡出歐洲的新形勢，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）7日在國會演說表示，波蘭必須考慮取得核武，將要求全國成年男性接受軍事和戰爭訓練，冀將軍隊規模擴至50萬，並將國防開支占GDP比例提升到5%。

綜合媒體報導，圖斯克還稱，波蘭必須考慮取得核武，政府正認真討論法國核保護傘延伸至其他歐洲國家的可能性，甚至支持退出禁止集中彈和地雷的國際條約；還將擴大加強防衛與俄羅斯和白俄羅斯 邊境的「東盾」計畫，指立陶宛等中東歐和北歐國家有意加入。

圖斯克指出，因應對潛在的戰爭威脅，成年男性接受軍事訓練，並非恢復義務兵役，而是一種自願性質的訓練機制，這項訓練也將開放給女性，政府預計在今年底前完成訓練模式的制定。

圖斯克以烏克蘭 因1994年放棄核武而招致俄軍入侵為例，強調波蘭「如有自己的核武庫」將更安全，儘管這條道路仍非常漫長，仍需要有共識」。談到法國總統馬克宏有意擴展法國的核保護傘到其他歐洲國家，圖斯克表示正跟法方嚴肅討論，但自言會十分小心，將先尋求有關核武控制權等詳情。波蘭是「核不擴散條約」締約國，但內部一直有討論應否擁有核武。

圖斯克還表示，支持波蘭退出禁制反步兵地雷的1997年「渥太華禁雷公約」，甚至退出禁止使用集束彈的2008年「集束彈藥公約」。波蘭鄰國立陶宛以俄羅斯威脅安全為由，日前退出「集束彈藥公約」。

圖斯克6日在歐洲理事會特別安全峰會上宣布，將擴大被形容為二戰後波蘭東面和北約東翼邊界最大規模軍事強化行動的「東盾」計畫，涉及興建防禦工事和空中監控系統等。他在社交平台X稱，芬蘭、波羅的海3國以及羅馬尼亞有意利用歐盟 撥款等資源來加入計畫。

另一方面，美國總統川普正考慮將駐守德國的3.5萬名美軍移防到匈牙利，此舉將繼續惡化美歐關係。

駐外美軍目前約16萬人，德國占比很高。白宮國安會發言人休斯（Brian Hughes）表示：「目前尚無具體訊息可供發布，但部隊移防是全年無休的作業，永遠都在評估」。

路透報導，歐盟緊急高峰會6日晚提出支持烏克蘭參與談判、和平協議須尊重其領土完整、須有安全保證，以及持續軍援等強硬聲明，但在匈牙利一國反對下，罕見以其他26國同意的高峰會結論附件形式發布。匈牙利總理奧班7日表示，歐盟現在計畫支持烏克蘭的方式，同時也在提升歐洲自家的國防支出，此舉將會 「毀了歐洲」。