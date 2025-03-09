我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小米SU7 Ultra車主試車 17秒時速飆破300公里

聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元

憂美「退歐」 波蘭推全民軍訓懾俄 計畫增兵至50萬

編譯中心／綜合8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
波蘭總理圖斯克（右）7日在國會演講，闡述新國防願景。議員座首排中為反對派實權領袖卡欽斯基。（ 美聯社）
波蘭總理圖斯克（右）7日在國會演講，闡述新國防願景。議員座首排中為反對派實權領袖卡欽斯基。（ 美聯社）

為因應俄羅斯威脅和美國可能淡出歐洲的新形勢，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）7日在國會演說表示，波蘭必須考慮取得核武，將要求全國成年男性接受軍事和戰爭訓練，冀將軍隊規模擴至50萬，並將國防開支占GDP比例提升到5%。

綜合媒體報導，圖斯克還稱，波蘭必須考慮取得核武，政府正認真討論法國核保護傘延伸至其他歐洲國家的可能性，甚至支持退出禁止集中彈和地雷的國際條約；還將擴大加強防衛與俄羅斯和白俄羅斯邊境的「東盾」計畫，指立陶宛等中東歐和北歐國家有意加入。

圖斯克指出，因應對潛在的戰爭威脅，成年男性接受軍事訓練，並非恢復義務兵役，而是一種自願性質的訓練機制，這項訓練也將開放給女性，政府預計在今年底前完成訓練模式的制定。

圖斯克以烏克蘭因1994年放棄核武而招致俄軍入侵為例，強調波蘭「如有自己的核武庫」將更安全，儘管這條道路仍非常漫長，仍需要有共識」。談到法國總統馬克宏有意擴展法國的核保護傘到其他歐洲國家，圖斯克表示正跟法方嚴肅討論，但自言會十分小心，將先尋求有關核武控制權等詳情。波蘭是「核不擴散條約」締約國，但內部一直有討論應否擁有核武。

圖斯克還表示，支持波蘭退出禁制反步兵地雷的1997年「渥太華禁雷公約」，甚至退出禁止使用集束彈的2008年「集束彈藥公約」。波蘭鄰國立陶宛以俄羅斯威脅安全為由，日前退出「集束彈藥公約」。

圖斯克6日在歐洲理事會特別安全峰會上宣布，將擴大被形容為二戰後波蘭東面和北約東翼邊界最大規模軍事強化行動的「東盾」計畫，涉及興建防禦工事和空中監控系統等。他在社交平台X稱，芬蘭、波羅的海3國以及羅馬尼亞有意利用歐盟撥款等資源來加入計畫。

另一方面，美國總統川普正考慮將駐守德國的3.5萬名美軍移防到匈牙利，此舉將繼續惡化美歐關係。

駐外美軍目前約16萬人，德國占比很高。白宮國安會發言人休斯（Brian Hughes）表示：「目前尚無具體訊息可供發布，但部隊移防是全年無休的作業，永遠都在評估」。

路透報導，歐盟緊急高峰會6日晚提出支持烏克蘭參與談判、和平協議須尊重其領土完整、須有安全保證，以及持續軍援等強硬聲明，但在匈牙利一國反對下，罕見以其他26國同意的高峰會結論附件形式發布。匈牙利總理奧班7日表示，歐盟現在計畫支持烏克蘭的方式，同時也在提升歐洲自家的國防支出，此舉將會 「毀了歐洲」。

白俄羅斯 烏克蘭 歐盟

上一則

從俄取得技術？北韓首公開自造核潛艦 威嚇美韓

下一則

國際婦女節全球示威 柏林示威者：女權因右派走了回頭路

延伸閱讀

川普考慮將3.5萬駐德美軍撤出 移往匈牙利

川普考慮將3.5萬駐德美軍撤出 移往匈牙利
川普稱致信伊朗哈米尼 尋求核武新協議 「很快就會發生一些事」

川普稱致信伊朗哈米尼 尋求核武新協議 「很快就會發生一些事」
波蘭冷戰英雄致信批川普審訊澤倫斯基：令人憶起共產時代

波蘭冷戰英雄致信批川普審訊澤倫斯基：令人憶起共產時代
波蘭籲歐洲國防自立「不能期望3億美國人保護5億歐洲人」

波蘭籲歐洲國防自立「不能期望3億美國人保護5億歐洲人」

熱門新聞

豪華郵輪皇冠公主號(Crown Princess)突遇惡劣海象，船身劇烈傾斜14度，導致乘客與船員在船內無法保持平衡。(擷自YouTube@9 News Australia)

豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷

2025-03-02 12:02
墨西哥發生駭人命案，警方在一輛廢棄車中找到九具遭肢解的遺體。（取材自YouTube）

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

2025-03-05 02:20
烏克蘭總統澤倫斯基3月2日於倫敦出席歐洲領袖峰會。(美聯社)

烏克蘭開出停火兩個條件 要求俄1行動證明追求和平

2025-03-02 19:48
川普7日威脅要對俄羅斯實施金融制裁後，傳普亭考慮暫時停火。圖為俄軍占領區烏克蘭頓內次克州（Donetsk）。(路透)

川普威脅制裁俄羅斯後 傳普亭提1條件願接受暫時停火

2025-03-07 19:53
國防部高階官員透露，川普總統下令暫停對烏克蘭的所有軍事援助。(美聯社)

白宮證實暫停對烏克蘭軍援：檢視軍援能否有助解決問題

2025-03-03 20:35
強尼．索馬利（Johnny Somali)。(擷自TikTok@Johnny Somali)

美「滋事型網紅」南韓踢鐵板 被控多項罪名恐入獄10年

2025-03-08 08:50

超人氣

更多 >
中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅
14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷

14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷
WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大
傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了

傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了
史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬