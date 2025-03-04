「你的國，我的家」奪奧斯卡 導演：盼全球阻以色列種族清洗巴人
由以色列和巴勒斯坦人合作拍攝、記錄以軍拆毁巴人家園的電影「你的國，我的家」（No Other Land），2日拿下奧斯卡最佳紀錄片，兩名導演領獎時疾呼全球協助阻止以色列「種族清洗」巴人，為加薩的巴人開闢一條公平之路，並指責美國阻擋和解方案。
路透報導，共同執導這部作品的巴勒斯坦維權人士阿德拉（Basel Adra）和以色列記者亞伯拉罕（Yuval Abraham）耗費5年時間完成這部紀錄片，片中呈現以色列士兵拆毀房屋、驅逐居民以建立軍事訓練場，以及猶太移居者蠶食巴勒斯坦社區。
這部紀錄片凸顯兩人生活的平行現實，亞伯拉罕的黃色以色列車牌，讓他得以自由出入任何地方，阿德拉則被限制在一個對巴勒斯坦人來說只會越變越小的領土內。
阿德拉在奧斯卡台上表示：「『你的國，我的家』反映我們數十年來一直忍受且仍在抵抗的殘酷現實，我們呼籲世人採取嚴肅行動，制止不公正現象，遏止對巴勒斯坦人民的種族清洗。」
站在阿德拉身旁的亞伯拉罕補充道：「我們以巴勒斯坦人和以色列人的身分製作這部影片，因為團結在一起，我們的聲音更加強大…對加薩和其人民的殘暴破壞必須結束，在（2023年）10月7日遭殘酷劫持的以色列人質也必須獲釋。」
亞伯拉罕說：「當我看著巴塞爾（阿德拉）時，我看到了我的兄弟，但我們身處於不平等的境遇。我們生活在一個政權下，我在民法下享有自由，巴塞爾卻活在軍法下，這摧毀了他的生活，他無法掌控。」
「有一條不同的道路，一個沒有種族優越的政治解決方案，為我們兩國人民提供民族權利。但我在這裡不得不說，這個國家（美國）的外交政策正在協助阻擋這條道路。」
「為什麼？難道你看不出我們是交織在一起的嗎？如果巴塞爾那邊的人民獲得真正自由和安全，我們的人民就能享有真正安全。有另一種方法，對於生命，對於活著的人來說，還不算太晚。」
上一則
韓政治對立6年來最嚴重 民調：李在明問鼎總統呼聲高
下一則
FB留言