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波海3國電網盼了20年脫俄聯歐 實現能源獨立

編譯高詣軒／綜合24日電
波海三國日前與俄羅斯電網斷聯，幾名專門人員當天在拉脫維亞東部的維利亞卡（Vilaka）附近剪除電線。（路透）
波海三國日前與俄羅斯電網斷聯，幾名專門人員當天在拉脫維亞東部的維利亞卡（Vilaka）附近剪除電線。（路透）

「波羅的海三國」愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛日前成功與俄羅斯控制的電網斷聯，將電力系統轉換至歐盟電網。三國曾是前蘇聯加盟共和國，但自從2004年加入歐盟和北約組織，一直期待在這一刻實現「能源獨立」，以防俄國以共同電網要脅三國。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄國掌控的電網曾是前蘇聯占據波海三國50年，遺留的最後蹤跡之一。為了準備與歐盟電網同步，三國已付出多年努力，包括整修既有基礎建設並興建新電線。這包括打造連接至芬蘭和瑞典的幾條海底電纜，以及立陶宛和波蘭之間的「LitPol」陸路線路。

這些作為讓三國在2022年2月俄國全面入侵烏克蘭幾個月後，得以停止向俄國購買電力。但德國能源研究機構亥姆霍茲的項目主管尼斯說，三國電網與俄國斷聯以前，俄國仍完全掌控電網運作、平衡其電力供需並維護頻率，且是無償提供該服務；在俄烏戰爭背景下，波海國家最大風險是俄國會突然揚言不再提供協助。

CNN指出，這次斷聯高度具象徵意義。華府智庫威爾遜中心外交政策分析師穆易爾說，這是擺脫蘇聯占領時期的最後一步，在精神層面上也邁出一大步。此前立陶宛首都維爾紐斯的能源與科技博物館還有一個時鐘，倒數迎向「能源獨立」的100天。

三國電網轉換計畫有可觀投資涉入，大部分來自歐盟，該組織提供逾12億美元補助。對波海國家，放任俄國對其電網握有影響力，後果恐怕難以承受。愛沙尼亞內政部顧問帕伊說，俄國的便宜能源，總是伴隨沒有任何歐洲民主國家能負擔的代價。

CNN說，接上歐盟電網前，三國領袖也會擔憂俄國是否會趁著斷聯之際從事實體破壞，或發動網路攻擊、散布假訊息等混合戰術。事實上，2022年2月24日俄國入侵烏克蘭前，烏國才進行從俄國電網斷聯的測試，此後烏國就未連接回去。

俄國的行動已表明有意將電力供給當作武器，除了在俄烏戰爭期間屢次攻擊烏克蘭能源網，也已占領烏國境內札波羅熱核電廠將近三年；該電廠在開戰前曾提供烏國約兩成電力。帕伊說，愛沙尼亞先前已招募額外警力等人來保護關鍵基礎建設。

俄國 歐盟 烏克蘭

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