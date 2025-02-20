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紐西蘭知名漢堡店歧視台人 店家開除員工卻向中國使館致歉

編譯徐榆涵／即時報導
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近日一名台灣遊客到紐西蘭皇后鎮知名漢堡店Fergburger用餐，店員竟在收據上寫了歧視華裔、亞裔族群的單字「Ching Chang」。(取自Threads)
近日一名台灣遊客到紐西蘭皇后鎮知名漢堡店Fergburger用餐，店員竟在收據上寫了歧視華裔、亞裔族群的單字「Ching Chang」。(取自Threads)

近日一名台灣遊客到紐西蘭皇后鎮知名漢堡店Fergburger用餐，店員竟在收據上寫了歧視華裔、亞裔族群的單字「Ching Chang」，在他向店家投訴後，店家立即向他致歉，同時也開除該名店員，但後續又傳出，店家除了在社群PO出道歉信外，也同步將道歉信寄到中國駐紐西蘭領事館，而非台灣駐紐西蘭經濟文化辦事處。

一名台灣網友近日在社群平台Threads發文表示，他16日到紐西蘭皇后鎮知名的漢堡店Fergburger用餐時，點完餐拿到收據，竟發現在標註顧客的欄位上，被寫上用來諷刺華裔亞裔族群、具有歧視意味的單字Ching Chang，覺得備受歧視後，決定寫信向Fergburger投訴。

當地媒體《Otago Daily Times》報導，事後遊客向香港導遊求助，導遊表示，「Fergburger的員工當時並未詢問這名女遊客的姓名，而是按照店內慣例，直接以收據上的號碼叫號取餐。」因此當看到收據上所寫的內容時，讓該女子感到相當震驚和心寒。

Fergburger的總經理隨後也發聲明致歉，並將涉事員工開除，他強調，企業始終以建立溫暖包容的環境為宗旨，後續也會加強員工培訓，避免類似的情況再發生。

不過，根據微信公眾號「中國駐克賴斯特徹奇（基督城）總領館」消息，20日Fergburger致函中國領事館，對於台灣遊客在該店用餐時收到種族歧視語言，深表歉意，總領館還要求其信守承諾，確保類似事件不再發生，對於Fergburger向中國駐當地領事館道歉，而非台灣駐紐西蘭經濟文化辦事處，又再度引發熱議。

種族歧視

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