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美俄將就烏克蘭和談 被冷落的歐洲領袖緊急會議無共識

編譯劉忠勇／綜合外電
馬克宏（右）在高峰會前迎接英國首相施凱爾。法國提議派出「保障部隊」，施凱爾表示，若能達成持久的和平協議，他「打算考慮和其他國家一同派出英國部隊」。（路透）
馬克宏（右）在高峰會前迎接英國首相施凱爾。法國提議派出「保障部隊」，施凱爾表示，若能達成持久的和平協議，他「打算考慮和其他國家一同派出英國部隊」。（路透）

美國總統川普將就俄烏戰爭和俄羅斯展開和談，被置身事外的歐洲國家主要國家周一舉行緊急會談，目的在就參與和平談判達成共識。但除了英國外，都無意派遣維和部隊前往烏克蘭

周一下午，各國領袖在巴黎會商，德國、義大利、波蘭和西班牙表示無意派遣維和部隊前往烏克蘭戰場，英國則在數小時前表態願意派出「地面部隊」。

此次會議由法國總統馬克宏主持，也希望能藉此制定計畫，協助歐洲國家擴大國防支出。會議參與者包括其他六個歐盟國家領袖、英國代表，以及來自北約和歐盟的官員。

馬克宏在巴黎高峰會前先和美國總統川普通話談了20分鐘。馬克宏有意表態，美國官員本周前往沙烏地阿拉伯和俄羅斯直接談判，但歐洲在解決俄烏戰爭問題上仍扮演重要角色，雖被美國晾在一旁，但馬克宏、施凱爾在內歐洲領袖都希望為俄烏和談貢獻己力。

金融時報引述知情官員報導，法國提議派出「保障部隊」，這支部隊將派駐在烏克蘭未來停戰線的後方，而非駐守在停戰線上。

但就在高峰會結束後，德國總理蕭茲直言，目前討論派遣部隊「極不合適」，因為目前仍在交戰狀態。

蕭茲即將面對周日的全國大選，且長期以來對於是否派兵前往烏克蘭抱持謹慎態度。他說：「這種討論完全為時過早，而且現在不是討論這個問題的時機。」

但英國首相施凱爾表示，若能達成持久的和平協議，他「打算考慮和其他國家一同派出英國部隊」。

官員表示，會中在制定共同立場方面幾無進展，對於歐洲準備提供何種類型的安全保障都沒有深入討論。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特會後在X平台上表示，歐洲「準備好也願意」為烏克蘭提供安全保障，並且「對我們的安全投入更多資源」。

烏克蘭 馬克宏 施凱爾

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