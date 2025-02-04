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非正式高峰會 歐盟領袖「避集會」聚焦美關稅、俄侵略

編譯中心／綜合3日電
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歐盟領袖們3日抵達歐洲理事會大樓，討論如何強化歐洲大陸對俄羅斯的防禦，以及應對美國總統川普的關稅措施。（美聯社）
歐盟領袖們3日抵達歐洲理事會大樓，討論如何強化歐洲大陸對俄羅斯的防禦，以及應對美國總統川普的關稅措施。（美聯社）

美國總統川普要求歐洲盟友大幅提高國防支出之際，歐盟(EU)領袖3日聚集討論如何強化歐洲大陸對俄羅斯的防禦，以及如何應對美國總統川普對加拿大、墨西哥和中國貨品實施的關稅措施。英國金融時報報導，歐盟正研究與北約成員國英國和挪威建立「自願聯盟」（coalition of the willing），應對安全威脅，這聯盟將繞過軍事中立及親俄的歐盟成員國。

中央廣播電台報導，在由前皇家宮殿轉為會議中心的布魯塞爾總部，歐盟的27國領袖們將與北大西洋公約組織(NATO)秘書長呂特(Mark Rutte)共進午餐，並與英國首相施凱爾(Keir Starmer)一同晚餐。

歐盟理事會(European Council)主席柯斯塔(Antonio Costa)將這場為期一天的聚會稱為是一項「特別為國防政策舉辦的避靜會，而非正式高峰會，目的是要進行公開討論，但不需要產生任何官方宣言或決定。」

第一場會議將聚焦在地緣政治和與美國的關係方面，意即川普周末的全面關稅行動已確定實施，而歐盟官員尤其擔憂他們可能很快的也將面臨類似的措施。

川普要求歐盟成員國丹麥把格陵蘭島讓給美國，以及他拒絕排除動用武力或經濟施壓來逼迫丹麥，已讓跨大西洋關係更陷緊張。

歐盟領袖們預期討論在未來幾年將需要哪些軍事能力、他們如何取得基金，以及他們如何透過聯合計畫可能進行更多合作。

柯斯塔在一份寫給歐盟領袖們的信函中說，「歐洲需要為自己的防衛承擔更大的責任。」

根據外交官們，有關資金的討論將尤其艱難，因為許多歐洲國家在他們的公共財政上能大幅增加支出的空間很小。

部份國家，例如波羅的海國家和法國，支持歐盟聯合借款用於國防支出。不過，德國和荷蘭堅決拒絕。部份外交官員提出折衷方案，以借款來資助貸款，而不是為國防計畫進行補助。

歐盟 川普 關稅

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