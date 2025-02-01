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法國擬增稅至40% LVMH執行長：企業遷美國是好主意

編譯中心／綜合31日電
路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾籲企業遷美國。（取材自維基百科）
路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾籲企業遷美國。（取材自維基百科）

身為全球最大奢侈品集團酩悅軒尼詩-路易威登集團（LVMH）執行長的法國富豪阿爾諾（Bernard Arnault）槓上法國政府，他建議企業可以離開法國前往美國，以逃避政府的增稅計畫。

法新社報導，法國總理白胡（Francois Bayrou）政府正在努力調整預算，以解決國家赤字和債務負擔。阿爾諾對當局預計向大企業徵收特別稅的計畫提出質疑。

阿爾諾本周在LVMH財報發布會上表示：「我剛從美國回來，親身感受到了那個國家的樂觀風氣。回到法國有點像是洗了個冷水澡。」

外界普遍認為，阿爾諾與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）關係密切，兩人經常會面。阿爾諾是本月出席美國總統川普就職典禮的富豪之一。

阿爾諾在尖銳言論中駁斥了白胡的計畫，稱其為「法國製造稅」，並把法國與美國比較了一番。

阿爾諾說，在美國，「稅率將降至15%，當回到法國，卻發現他們計畫對在法國製造的公司將稅率提高到40%，這簡直是不可思議！」

阿爾諾憤怒地說：「如果大家真的想另覓落腳處，（前往美國）將是最理想的方式。」

財報顯示，LVMH在2024年營收下滑2%，淨利下滑17%。

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