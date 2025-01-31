哈瑪斯釋放8人質場面混亂 以色列一度延遲放110巴囚

以色列人質耶胡德獲釋，在武裝分子環伺下表情驚恐。（歐新社）

以色列 軍方稱，根據停火協議，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯 30日完成雙方之間第三次人質和囚犯的交換，哈瑪斯釋放包括三名以色列人和五名泰國 國民共八人質，以色列釋放110名囚犯。

中央社引述法新社報導，哈瑪斯這次釋放8名人質，但過程一片混亂，導致換回巴人囚犯的程序被短暫耽擱。以總理內唐亞胡對場面混亂感震驚，指示暫停放人，直至以色列人質獲保證安全離開為止。到了黃昏時分，2輛載著囚犯的巴士終於駛離約旦河西岸的以色列奧佛監獄（Ofer Prison），但較原定遲了約3小時。

電視台畫面顯示，以方人質稍早在加薩走廊南部汗尤尼斯（Khan Younis）獲釋時，數以百計的加薩人爭相目睹移交過程，現場持槍人士難以控制場面，內唐亞胡譴責這種景象「令人震驚」。一名以國29歲平民耶胡德獲釋時，數百名加薩平民一擁而上，包圍她並瘋狂拍照，哈瑪斯成員努力控制場面，她則滿臉驚恐沮喪，與另一名人質一起登上車輛離開。而當20歲以軍女兵阿甘．伯格獲釋前，還被迫與蒙面哈瑪斯成員一起站在「獲釋典禮」台上，向群眾揮手示意。內唐亞胡表示，這種獲釋過程是哈瑪斯殘酷的又一證明。

在交換結束後，內唐亞胡辦公室在一份聲明，「要求調解人確保這種可怕的場景不再發生，並保證我們人質的安全。」

以色列女兵伯格在加薩北部的賈巴利亞的一個難民營獲釋，交給紅十字會，然後進入以色列，在那裡與她的父母團聚。「感謝神我們能迎來這一刻，我們的英雄阿甘在敵人手中被關押了482天後回到了我們懷抱，」伯格的家人在一份聲明中說。「現在，阿甘和我們全家可以開始療癒創傷，但癒合期將會一直繼續下去，直到所有人質回家。」

與此同時，數以百計歡欣鼓舞的巴勒斯坦人在巴士抵達雷馬拉時上前迎接。第一個下車的是比出勝利手勢的蘇貝迪（Zakaria Zubeidi），今年49歲的他曾是一名高階武裝分子領袖，因參與導致多名以色列人死亡的攻擊而入獄；歡呼群眾立刻將他扛上肩頭。

以色列監獄單位證實在最新交換行動中，釋放了110名囚犯。這是根據1月19日停火協議進行的第3場人質囚犯交換行動，該協議旨在結束加薩戰爭。

下一次交換行動安排在2月1日進行，預計會有3名以色列男性獲釋。

哈瑪斯30日釋放5個泰國人質，泰國政府呼籲哈瑪斯盡速釋放剩下最後一名泰國人質。根據泰國勞動部資料，以色列約有3萬名泰國勞工，大多從事農業，是以色列農業相關產業的重要勞動力，這些泰國勞工成為以巴衝突的無辜犧牲者。