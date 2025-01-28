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濟州空難初步調查報告 證實鳥擊 但有3疑團未解

編譯盧思綸／綜合27日電
南韓航空鐵道事故調查委員會27日公布濟州航空空難初步報告，仍有三疑團未解。（美聯社）
南韓航空鐵道事故調查委員會27日公布濟州航空空難初步報告，仍有三疑團未解。（美聯社）

南韓NEWS1報導，濟州航空去年12月29日179死空難，南韓航空鐵道事故調查委員會27日首度公布報告指出，失事班機黑盒子似乎在飛機距離著陸跑道2公里處停止紀錄，幾秒後機師就向塔台求救，而且兩側引擎均發現羽毛和鳥類血跡，推斷當時發生鳥擊；報告也附上飛機解體和引擎覆蓋泥土的照片。

路透報導，委員會在官網公布初步報告之外，已經同步將調查交給聯合國國際民航組織、美國、法國和泰國。然而，報告未說明導致兩個黑盒同步停止運作的原因，也未有說明鳥擊時間，亦沒有解釋為何飛機降落時沒有降下起落架，三疑團未解。

報告指出，俗稱黑盒子的飛行記錄儀在失事當日上午8時58分50秒停止運作，飛機接著在4分7秒後以機腹著陸並衝撞定位台水泥護堤。

記錄中斷的地點距離原本計畫降落的一號跑道約2037公尺，當時以161節的速度飛行，高度為151公尺。據推測，此時發生鳥擊事件。

黑盒子記錄中斷後6秒，機師呼喊求救，隨後試圖拉高高度並重飛。飛機在跑道左側上空飛行後向右轉彎，最終未展開起落架和襟翼，以原本著陸的反方向在19號跑道進行機身著陸，隨後飛機撞上護堤爆炸。

調查人員將引擎檢測到的鳥類血液，送檢後確認為冬季候鳥巴鴨（Baikal Teals，又稱花臉鴨）的血液。

此次報告中還包含了事故現場的全景照片，照片中可以看到後部機身和機身下部，以及被泥土覆蓋的引擎，還有附近焦土和焚毀殘骸，可見爆炸嚴重程度。

調查委員會表示：「為了進行明確的事故原因調查，我們將全面調查鳥擊、引擎拆解檢查、分析飛行記錄儀和語音紀錄器資料、管制資料、零件精密檢查以及定位設施等，以準確判定失事原因。」

南韓 檢測 泰國

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