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趕在川普上任前 英相訪烏力挺 英烏擬簽百年協議

編譯中心╱綜合16日電
英國首相施凱爾（左）訪問基輔，將與烏克蘭總統澤倫斯基（右）簽署涵蓋安全防衛、科技、經濟、教育等多項領域合作的百年夥伴關係協議。(歐新社)
英國首相施凱爾（左）訪問基輔，將與烏克蘭總統澤倫斯基（右）簽署涵蓋安全防衛、科技、經濟、教育等多項領域合作的百年夥伴關係協議。(歐新社)

英國首相施凱爾（Keir Starmer）16日訪問基輔，將與烏克蘭總統澤倫斯基簽署涵蓋安全防衛、科技、經濟、教育等多項領域合作的百年夥伴關係協議；施凱爾指出，英國與烏克蘭長年友誼的力量「不可被低估」。

施凱爾行前發布聲明表示，俄羅斯總統普亭企圖拆散烏克蘭與其最密切夥伴們，這樣的野心已證明是重大戰略失誤。英國與烏克蘭如今較以往任何時候要關係密切，而百年夥伴關係將讓兩國友誼更上一層樓。

施凱爾強調，支援烏克蘭自我防衛、抵禦俄羅斯的野蠻侵略，以及協助烏克蘭重建主權獨立的繁榮未來，對英國的安全至關重要。

施凱爾選擇在美國新政府下周即將就任之際出訪烏克蘭、表達支持，被視為別具意義。烏克蘭在歐洲的主要主要盟友夥伴擔憂，美國總統當選人川普（Donald Trump）及其國安團隊恐為儘速達成「停火」，強迫烏克蘭接受極為不利的條件、讓莫斯科有機會得寸進尺。

莫斯科有多少協商誠意也不無疑問。普亭親信帕特魯舍夫近日宣稱，與烏克蘭有關的談判是「俄羅斯和美國之間」的事。俄羅斯將「堅守」幾個條件，包括烏克蘭東部幾個被俄軍部分占領的州、以及臨黑海的克里米亞半島和島上的港市塞凡堡應全數畫歸俄羅斯、根據俄羅斯憲法，成為俄羅斯「不可分割一部分」，並受國際承認。

拒絕讓烏克蘭成為北大西洋公約組織（NATO）一員也是莫斯科堅持的條件，理由是這將威脅俄羅斯安全，儘管侵略烏克蘭事實上讓俄羅斯離北約更近、直逼波蘭等北約成員國邊境。

支援烏克蘭、包括持續提供軍事援助，在英國是獲朝野高度共識的議題，相關政策往往也具延續性。以擬簽署的百年協議為例，時任首相蘇納克（Rishi Sunak）去年1月訪問基輔、簽署「歷史性的」英烏安全合作協議時，首相府即指出，該協議是雙方發展「堅定不移百年夥伴關係」的第一步。

根據去年簽署的安全合作協議，一旦烏克蘭遭受攻擊，英烏雙方將在24小時內展開諮商，決定如何應對。英國並承諾提供烏克蘭「迅速且持續」的安全協助。該協議效期10年，可延長，且雙方有意在烏克蘭正式加入北約之前，讓協議維持有效。

根據首相府發布的資料，16日擬簽署的英烏百年夥伴關係含九大支柱，英烏雙方將舉行年度高階戰略對話，確保相關計畫執行進度。

英國首相施凱爾（中）16日抵達烏克蘭訪問，這是他2024年7月上任以來首次。(路...
英國首相施凱爾（中）16日抵達烏克蘭訪問，這是他2024年7月上任以來首次。(路透)

烏克蘭 俄羅斯 施凱爾

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