巴基斯坦航空這張復飛巴黎海報 讓人聯想到911恐攻

巴基斯坦國際航空公司（PIA）的一架客機2023年10月3日停在在巴基斯坦的伊斯蘭馬巴德國際機場。(路透)

巴基斯坦國家航空公司日前推出廣告，宣傳復飛法國巴黎的航班，還寫上「巴黎，我們今天來了」，畫面卻顯示一架飛機朝艾菲爾鐵塔飛去，似乎要撞上鐵塔，引來廣泛爭議，還驚動政府高層，總理謝里夫（Shehbaz Sharif）已下令調查該廣告是如何通過審核的。

BBC與衛報16日報導，巴基斯坦國際航空（PIA）上周發布復飛巴黎廣告，在社群媒體 「X」累積的瀏覽數超過2100萬次，並迅速引發反彈。一些網友指出，廣告的圖像與2001年911恐攻事件類似，一位網友就質疑，「這是廣告，還是威脅？」；另一位網友則呼籲PIA「開除你們的行銷經理」。

報導指出，據稱911襲擊事件的首謀穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammad）2003年在巴基斯坦被捕，策畫此事的凱達組織領導人賓拉登則於2011年在巴國被美軍擊斃。

記者奎雷西（Omar Quraishi）上「X」表示，PIA的廣告讓他「真的無語」。奎雷西質疑，「航空公司管理部門沒審過這個嗎？他們不知道911悲劇使用飛機襲擊建築物嗎？他們不認為這會被人以類式的方式看待嗎？」。

PIA尚未對這起事件發表評論，但巴基斯坦的Geo News報導，總理謝里夫已下令調查，副總理達爾也批評「愚蠢」，並證實「總理已指示有關單位調查是誰構思了這則廣告」。

這並非PIA首次因爭議登上國際頭條。2019年，PIA曾宣布對部分超重的機組人員進行整頓，約1800名機組人員被要求在六個月內減重 至規定標準，否則將被停職。

另外，2020年，PIA在一項政府調查顯示全國有數百名飛行員持假執照、不具飛行資格後，停飛了其近三分之一的飛行員。