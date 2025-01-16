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尹錫悅9000字親筆信致人民 喊冤：戒嚴是總統權力非犯罪

編譯中心／綜合15日電
南韓總統尹錫悅臉書官方帳號上傳他被捕前寫下的親筆信。(取材自臉書)
南韓總統尹錫悅臉書官方帳號上傳他被捕前寫下的親筆信。(取材自臉書)

因宣布戒嚴涉嫌內亂罪的南韓總統尹錫悅，15日在首爾漢南洞總統官邸遭檢警拘提，是南韓史上首名被捕現任總統；尹錫悅從早到晚接受偵訊，但他行使緘默權，且拒絕讓偵訊過程錄影；尹錫悅的臉書官方帳號稍早也上傳他被捕前寫下的親筆信，強調「戒嚴不是犯罪」。

韓聯社等韓媒報導，南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）說，尹錫悅15日上午11時起接受兩個半小時訊問，下午2時40分至5時50分，分別再接受兩名檢察官訊問。晚餐後，公調處表示晚間9時40分已結束當天偵訊，暫沒理由漏夜偵訊。尹錫悅其後送往首爾看守所，收容在面積約3坪的獨居房。

尹錫悅前往公調處前發布預錄影片，聲稱他接受調查是為防止前線人員和支持群眾爆發流血衝突，不代表承認公調處具有調查權；他並指控檢調違法拘提他，讓南韓法治徹底瓦解，還發表公開信稱他宣布戒嚴是為了維護民主，克服國家危機。尹錫悅的律師石東炫說，尹錫悅是主動接受調查。

南韓代理總統崔相穆在拘提行動進行時聲明，這是維持南韓秩序和法治的關鍵時刻；執政的國民力量黨國會黨鞭權性東則說，檢警法院已成為在野黨的打手。

據報導，此次順利拘提尹錫悅，成功關鍵在於心理戰和人海戰術奏效，估計這次南韓檢警出動約5000人，除了進入官邸園區的公調處和警察廳國家偵查本部特別調查團人員1200人，警方還出動54個機動隊共3200名警力在官邸周圍維持秩序，比3日首度出手的約2700人更多。

尹錫悅臉書官方帳號上傳他被捕前寫下逾9000字的親筆信，重申戒嚴是總統為克服國家危機可行使的權限。尹錫悅聲稱，國家面臨外部勢力聯手奪權的反國家行為、在野黨癱瘓國政及選舉舞弊等危機，相當於戰時的國家緊急狀態，並重申戒嚴正當性，稱「戒嚴不是犯罪，戒嚴是總統為克服國家危機行使的權力」，強調戒嚴不是為了獨裁，「無論如何，我都不會後悔」。

美國白宮國安會發言人15日聲明，美方堅定支持南韓人民。日本內閣官房長官林芳正說，嚴肅關注南韓局勢，日韓關係重要性不會改變。中國大陸外交部發言人郭嘉昆說，中韓為重要鄰國和合作夥伴，不置評韓方內政。

逮捕尹錫悅現場。(製表／徐榆涵、國際中心)
逮捕尹錫悅現場。(製表／徐榆涵、國際中心)
南韓總統尹錫悅（左）15日晚間接受偵訊結束後，從果川市的公調處被載往首爾看守所。...
南韓總統尹錫悅（左）15日晚間接受偵訊結束後，從果川市的公調處被載往首爾看守所。（路透）

尹錫悅 南韓 戒嚴

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