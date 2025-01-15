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南韓人看尹錫悅被捕反應曝 尹粉一片錯愕 網嗨翻「過好年囉」

南韓人看尹錫悅被捕反應曝 尹粉一片錯愕 網嗨翻「過好年囉」

編譯盧思綸／即時報導
一名支持者15日得知尹錫悅被捕後痛哭流涕。（美聯社）
一名支持者15日得知尹錫悅被捕後痛哭流涕。（美聯社）

南韓總統尹錫悅15日遭戒嚴聯合偵查組（聯偵組）逮捕，成為南韓史上首位被逮捕的在位總統，一時成為國際媒體關注熱點。至於南韓民眾又有什麼反應呢？南韓NEWS1報導，許多民眾得知消息後熱烈歡呼，開心表示「可以好好過春節」，反觀尹錫悅支持者則一片錯愕，還有的氣憤稱尹錫悅是「自願應訊、不是被捕」。

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）、警方與國防部組成的聯偵組15日上午10時33分已對尹錫悅執行逮捕令。尹錫悅隨後在警衛車輛護衛下，於10時53分許抵達公調處所在果川政府大樓。

南韓媒體採訪官邸附近民眾，成北區54歲金某，一邊揮舞「立即逮捕內亂首腦尹錫悅」紙牌，一邊回應記者表示：「在常識和憲法回歸正軌的過程中，我們看到了成果，這是國民的勝利。」

另一名蘆原區60歲金某表示，「即使是總統，違反憲法也應該受到懲罰」。這名金某從14日晚間11時參加支持彈劾集會。他還說，「看到尹錫悅預錄影片就笑了，因為太荒謬、太沒意義了」。

一名在江原道某政府機構工作的20歲A小姐直言，「看到執行逮捕令後，心情感到舒爽」；忠清北道青州市30歲鄭某說，「無論如何，今天總統終於被逮捕了，至少可以安心過春節了」。

反觀尹錫悅的保守派支持者則認為，尹錫悅並非被逮捕，而是自願出席接受調查。京畿南楊州的75歲B先生怒斥：「這不過是想羞辱總統罷了。」

另一位來自京畿道的60多歲金女士則表示：「他可能是自願出席的，根本不清楚這是不是逮捕。」

居住在始興的70多歲李女士也說：「這是總統自己決定的，他一定會回來。」

南韓網路上也充斥歡呼聲，「積壓已久的憤怒終於釋放了」、「這才是正常的」、「大韓民國萬歲」、「國民的勝利」。

一位網友在Naver上寫道：「國會曾經進行過非法的戒嚴，這就是最終結果。」另一位網友則說：「這將成為南韓邁向先進國家的開端。」

許多尹粉則在網路上表達了「我們輸給了共產黨」、「這篇報導不能相信」等。

保守派支持者15日上午聚集果川政府大樓外聲援尹錫悅。（路透）
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尹錫悅 南韓 戒嚴

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