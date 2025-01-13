德極右領袖角逐總理 揚言「關國門」、重啟核電

德國極右翼另類選擇黨大會11日通過，黨魁魏德爾成為該黨總理候選人。（路透）

距離德國 國會大選倒數六周，各黨在這個周末啟動選舉程序。據德國公共廣播聯盟最新民調 顯示，移民與經濟是德國人當前最關注的選舉議題；由基督教民主聯盟與基督教社會聯盟組成的聯盟黨，則為選舉中最強大的力量。

德國將在2月23日舉行國會選舉。德國社會民主黨（SPD）11日在柏林舉辦黨大會，以極少數反對票確認總理蕭茲成為社民黨總理候選人；極右翼德國另類選擇黨（AfD）則在薩克森州（Sachsen）舉辦的黨大會中，以起立鼓掌方式，通過黨主席魏德爾（Alice Weidel）成為總理候選人。另類選擇黨將重點放在移民政策。魏德爾表示，若她能上台執政，將在100天內「關閉德國國門」，大規模遣返非法移民 。在能源政策上，她主張重啟核電廠，並部分恢復燃煤電廠。

據德國公共廣播聯盟日前發布的民調顯示，對總理候選人滿意度上，綠黨（Greens）總理候選人哈柏克（Robert Habeck）以28%領先。基督教民主聯盟與基督教社會聯盟（CDU/CSU）組成的聯盟黨（Union）總理候選人梅爾茨（Friedrich Merz），以25%位居第二，較上個月減少5%。

德國另類選擇黨總理候選人魏德爾較上個月減少1%，與減少3%的社民黨總理候選人蕭茲，各獲得20%的滿意度。莎拉瓦根克內希特聯盟總理候選人莎拉瓦根克內斯特（Sara Wagenknecht）與自由民主黨（FDP）總理候選人林德納（Christian Lindner）都增加1%，獲得21%滿意度。

相較於其他政黨，社民黨在推選總理候選人時曾經歷過一番黨內較勁。現任國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）曾一度為社民黨內呼聲最高的總理候選人，佩斯托瑞斯稍後出面表示他對現行國防部長一職感到滿意，並呼籲社民黨團結支持蕭茲。

民調顯示，對各黨支持率上，聯盟黨較12月下降2%，但仍以31%拔得頭籌；德國另類選擇黨以20%居第二；社民黨支持率較去年12月增加1%，為15%；綠黨持平，獲得14%；自民黨與左派黨（Linke）分別增加1%，為4%；莎拉瓦根克內希特聯盟（BSW）保持在5%；其餘政黨為7%。

據民調顯示，目前有37%的德國公民認為移民政策是當前最重要的議題，較去年12月增加14%；經濟議題較去年12月減少11%，以34%緊追；戰爭與和平議題減少4%，為14%；環境與氣候增加1%，為13%；第5為社會公義11%。

德國馬德堡（Magdeburg）在去年12月20日發生一名從2006年起住在德國的沙烏地阿拉伯男子駕車衝撞聖誕市集，造成6死，近300人受傷，讓移民政策議題的重要性在一個月內顯著提升。