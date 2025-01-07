韓警拒接手逮捕尹錫悅 右翼數千人聚官邸外誓死保護

南韓民眾6日在首爾總統官邸外示威，要求逮捕已遭停職的總統尹錫悅。（美聯社）

南韓 高級公職人員犯罪調查處（公調處）5日發公文給警察廳國家偵查本部，請該部接手執行對總統尹錫悅 逮捕令，但被該部委婉拒絕。法院去年底簽發的逮捕令效期6日屆滿，尹錫悅總統大位保衛戰進入延長賽。

南韓戒嚴 事件發生後，尹錫悅及執政黨國民力量黨支持率一度大跌，但近日逐漸回升。「韓國民意評判研究所」5日發布的民調，尹錫悅的支持率已到40%；Realmeter 6日發布的民調，國民力量黨支持率為34%，已恢復至戒嚴風暴前的水準。民意風向的改變，可能影響憲法法院對尹錫悅彈劾案的判決。

公調處、警察廳國家偵查本部特別偵查團及國防部調查本部，就尹錫悅去年12月宣布戒嚴的事件，合組臨時的戒嚴聯合偵查組（聯偵組）。警察廳國家偵查本部特別偵查團副團長白東欽6日說，經其內部就法律層面進行研究後，認為公調處發來的公文在法律上有所爭議，雙方將持續協商執行逮捕令的相關事宜。

白東欽特別提到，若再次執行逮捕令，將在「聯偵組的體制下」，若負責尹錫悅維安的總統警護處下轄人員再妨礙執行，將視為現行犯逮捕。聯偵組6日則宣布，已再次聲請法院簽發逮捕令。

韓媒6日報導並未指出當天再度聲請的逮捕令，究竟又是由公調處的名義，還是改以聯偵組的名義聲請？而且另一項涉及南韓刑事訴訟法禁止未經負責人同意，逕行對與軍事或政府機密有關的場所進行搜索、扣押規定的爭議依舊未解。

對此，公調處6日只說，依其對公調處法和刑事訴訟法的法理解讀，研判「不排除」擁有執行逮捕令的指揮權，才發公文給警察廳國家偵查本部，但今後執行時，將在聯偵組體制下妥為協商。

韓媒報導稱，總統秘書室長鄭鎮碩曾因擔憂尹錫悅官邸維安人力不足，可能被公調處突破成功逮捕尹錫悅，而請代理總統崔相穆指示李鎬永加派警力，但李向崔報告後決定不作為，凸顯停職中的尹錫悅已令不出官邸。

南韓總統尹錫悅。(路透)

另據紐約時報報導，儘管大多數南韓民眾希望尹錫悅下台，卻有一批死忠支持者深信網紅鼓吹的陰謀論，認為尹錫悅是遭親北韓和中國的「反國家勢力」迫害，誓死保護他。

這些右翼支持者認為，在野勢力才是從事內亂，不斷濫用國會多數阻撓尹錫悅的政治倡議，他們認為去年4月國會大選在野黨大勝根本有弊，保護尹錫悅等於保護南韓免於親北韓和親中人士侵害。

這段期間，每天都有數千名右翼支持者聚集總統府官邸外，要求讓尹錫悅復職。