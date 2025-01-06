組閣談判破裂 奧地利總理請辭 德媒：可能提前大選

奧地利總理內哈默。（路透）

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）4日宣布，該國兩個最大中間派政黨組建聯合政府的談判已經破裂，將於「數天內」辭任總理及黨魁；保守派執政黨人民黨的領導階層5日召開緊急會議，據悉黨秘書長史托克（Christian Stocker）獲選臨時黨魁。

路透報導，就在上述消息發布的前一天，自由派小黨「新奧地利與自由論壇」（NEOS）宣布將退出談判，並指責其他各方未能採取其所呼籲的果斷行動，導致談判陷入混亂。

內哈默在社群平台X的發布的影片聲明中表示，「我將在未來幾天內辭去總理和人民黨（OVP）黨魁職務，並實現有序過渡。」

律師出身的史托克是奧地利國會議員，自2022年起擔任人民黨秘書長，他經常在奧地利媒體上為爭議決策辯護，被認為是一位經驗豐富且冷靜的危機溝通者。

去年9月，抱持疑歐、親俄立場的極右翼自由黨（FPO）以29%得票率贏得國會大選。此後由於內哈默排除與自由黨黨魁基克（Herbert Kickl）共組政府的可能性，自由黨無法單獨執政，也暫無其他盟友可以一起組建聯合政府。

為此，前綠黨（Greens）黨魁、奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）責成內哈默組建政府。如今內哈默即將下台，接下來最有可能的2個選擇就是改由基克負責組建政府，或是提前舉行大選。

德媒分析，人民黨可能推憲法部長艾茲達德勒接任看守內閣，並推動提前大選；另一方案則是前總理庫爾茨回歸，帶領人民黨轉向與極右翼政黨合作。

自上次大選以來，民眾對自由黨的支持度有增無減。民調 顯示，目前該黨領先人民黨和社會民主黨 （SPO）10個百分點以上。

內哈默5日預計與奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）會面，總統接著將發布公開聲明，宣布接下來的措施。