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獲頒美國總統自由獎章 珍古德：每個人都能保護地球

中央社／華盛頓5日專電
珍古德4日獲頒美國的總統自由獎章。（美聯社）
珍古德4日獲頒美國的總統自由獎章。（美聯社）

國際知名保育人士珍古德4日獲頒美國的總統自由獎章。她今天說，這項榮譽代表愈來愈多人體認到，如果不保護地球，未來將是災難；每個人每一天都在影響地球，每個人也都能讓世界變得更好。

將卸任的美國總統拜登（Joe Biden）4日頒發象徵美國最高平民榮譽的「總統自由獎章」（Presidential Medal of Freedom）給19名傑出人士，包括高齡90歲、以研究黑猩猩聞名、終身致力於環境保育的珍古德（Jane Goodall）博士。

白宮在嘉獎令肯定珍古德的學術研究與社會實踐，並說，珍古德「讓我們明白，當我們在周圍的自然界尋找人性時，我們也發現了自己內心的那份人性」。

珍古德今天接受中央社視訊專訪指出，獲獎消息公開後，國際珍古德協會（Jane Goodall Institute）在全球各地的分會紛紛捎來恭喜，包括台灣分會。協會4日也在華府的辦公室舉辦招待會，與各分會視訊連線，是非常溫馨的時刻。

珍古德從小喜歡動物，她26歲時單獨從英國前往坦尚尼亞研究黑猩猩，在1960年代記錄到黑猩猩能製作、使用工具等開創性發現，顛覆科學界對動物的認知，改變保育方法，也讓人們重新思考人類與動物、環境的關係。

她在1977年成立國際珍古德協會，推動全球野生動物保育和環境教育，全球有超過25個分會；她自1990年代推動的「根與芽計畫」（Roots & Shoots）更是深耕超過60個國家，培養無數年輕人投入保護地球的行動。

「如果沒有在各地為國際珍古德協會、根與芽計畫工作的優秀團隊，及我在全球建立的大家庭，我不會得這個獎章。我衷心感謝所有幫我獲得這份榮譽的人們。」

珍古德說，獲頒這個獎章讓國際珍古德協會的倡議更受關注，也代表有越來越多人認知到保護地球的重要性。因為氣候變遷，有些地方已不適合居住，如果繼續下去，地球將失去更多物種與生物多樣性、更多地方不能住，未來將是災難。

「我們不僅是自然世界的一部分，我們依賴這個世界提供食物、水、衣物等一切。我們依賴健康的生態系統，隨著物種消失，我們正摧毀這個生態系統。」

珍古德說，人們最需要改變的是「思維觀念」，每個人都應思考自己能做些什麼，幫助減緩氣候變遷、避免失去生物多樣性。地球的資源有限，無法支持人類不永續的生活方式。同時，減貧也非常重要，因為貧困往往會迫使人們破壞環境。

台灣的國際珍古德教育及保育協會成立於1998年，致力推廣環境教育，至今已與超過1000所學校合作，推動「根與芽計畫」，曾經參與的學生超過萬人。

協會也以珍古德的教育理念，近年成立專注永續議題的實驗小學「台北市珍古德實驗教育機構（Jane Goodall Sustainability Academy）」。

珍古德說，台灣對年輕人的教育做得相當出色，從幼稚園到大學各年齡層的孩子都能接觸到保育觀念。她的期許不只針對年輕人，而希望每個人都記住，「每一天的生活都在影響地球，而我們要帶來什麼影響，是我們的選擇」。

「假如每個人每天晚上睡覺前都回想一下今天的日子，讓這個世界對動物、對環境、對人類更好一些，至少沒有變得更糟，...就能帶來改變。」

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