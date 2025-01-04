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澳洲客遊日本人數創紀錄 日：別來東京、大阪、京都

編譯周辰陽／綜合3日電
澳洲觀光客以創紀錄的人數湧入日本東京、大阪等大城市，日本旅遊機構敦促遊客更換旅遊目的地。，圖為東京附近的川崎市，遊客在3日於「初參」期間在平間寺排隊祈求好運。 （美聯社）
澳洲觀光客以創紀錄的人數湧入日本東京、大阪等大城市，日本旅遊機構敦促遊客更換旅遊目的地。，圖為東京附近的川崎市，遊客在3日於「初參」期間在平間寺排隊祈求好運。 （美聯社）

隨著澳洲觀光客以創紀錄的人數湧入日本各大城市，日本旅遊機構已敦促遊客將目的地從東京和京都換成金澤市和東北地區的城鎮。

澳洲衛報引述日本國家旅遊局（JNTO）初步估計，2024年1月至11月間，約80萬7800名澳洲人訪問日本，比此前的2019年記錄多處近20萬人。旅行訂票公司Flight Center澤發現，澳洲觀光客的前三大目的地是東京、大阪和京都。

JNTO表示，澳洲人是赴日停留時間最長的遊客之一。但日本已苦於後疫情蜂擁而至的人潮回歸，JNTO雪梨事務所所長北澤直樹就敦促觀光客離開大城市，到鄉間城鎮旅行，「我們強烈鼓勵澳洲人考慮罕為人知的目的地。旅遊業的影響可能對熱門的目的地社區帶來壓力」。

根據Flight Center數據，澳洲飛往日本的訂票數熱潮預計將在2025年前三個月持續，與2024年相比增加五分之一。儘管澳幣兌美元和其他貨幣在最近幾個月走貶，澳幣兌換日元的匯率2日為澳幣1元兌97日圓，徘徊在2023年中以來的水平附近。

澳洲旅行社Japan Holidays總經理拉克斯頓（Judy Luxton）表示，這樣強勁的匯率已見到需求成長如此之高，以至於12月時不得不暫時停止接受新的查詢。

北澤直樹希望澳洲人發現新的角落，同時幫助防止觀光公害，「東京、京都和黃金路線提供了非凡的體驗，但除了顯而易見與正在流行的事物之外，還有更多等待探索」。

澳洲 日本 觀光

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