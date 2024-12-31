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倫敦豪宅失竊逾1300萬珠寶 疑香港女屋主愛炫富惹禍

編譯徐榆涵／即時報導
據傳失竊女屋主為來自香港的富豪莎菲拉．黃。(取材自Instagram)
據傳失竊女屋主為來自香港的富豪莎菲拉．黃。(取材自Instagram)

英國倫敦北部西敏市的大道路（Avenue Road）近日傳出一起失竊金額超過1056萬英鎊（約1324.9萬美元）的入室竊盜案，創英國史上最大宗的入室竊案之一。

CNN報導，英國倫敦警察廳30日發布新聞稿指出，當地時間本月7日下午5時左右，一名蒙面竊賊闖入大道路上的一棟五層樓豪宅，透過二樓窗戶潛入室內。據稱當時約有8人在屋內。

警方表示，在短短19分鐘內，竊賊偷走多件總價值高達1040萬英鎊（約1304.8萬美元）的訂製珠寶、一個約15萬英鎊（約18.8萬美元）的愛馬仕鱷魚凱莉包，以及現金1.5萬英鎊（約1.8萬美元），隨後迅速逃逸。

警方稱，竊賊當時穿著深色帽T、工裝褲及灰色棒球帽，並以口罩遮住臉部，導致難以辨認其身分。初步推測為一名年約20至30歲、中等身材的白人男子。

此外警方透露，失竊的珠寶包括一枚Graff的10.73克拉鑽戒、兩枚De Beers的蝴蝶鑽戒、愛馬仕的30.3克拉鑽戒、海藍寶石和項鍊，此外還有一個刻有「Shafira」名字的手鐲。

負責這起調查的警探羅伯茨（Paulo Roberts）表示，「這是一次明目張膽的犯罪行為，嫌犯攜帶不明武器進入宅邸，侵犯了受害者的隱私。」他稱嫌犯偷走價值1040萬英鎊的珠寶，其中許多都富有情感色彩、設計獨特，辨識度極高，呼籲民眾如果發現任何相關物品，應立即聯繫警方。

失竊宅邸所在的大道路是英國最富有的一條街之一，因其高房價和眾多億萬富翁住戶而聞名。

每日郵報報導，失竊宅邸的女主人是來自香港、目前活躍於英國倫敦的藝術品收藏家莎菲拉．黃 （Shafira Huang），她同時也是倫敦市中心梅菲爾區Halcyon畫廊的文化大使。

報導指出，莎菲拉喜歡經常在社群媒體上炫富，在IG上有1.3萬名粉絲。從她分享的照片來看，她經常四處旅行，從在香港港口乘遊艇大啖海鮮、到沙漠騎駱駝以及前往滑雪勝地滑雪等。

據悉為此，莎菲拉與丈夫提供總計150萬英鎊的巨額獎金，包括提供任何有關嫌犯資訊的50萬英鎊以及追回失竊物品價值10%的獎金。

愛馬仕手表也是失竊物之一。(取材自X平台)
愛馬仕手表也是失竊物之一。(取材自X平台)
失竊物包括刻有「Shafira」名字的手鐲。(取材自X平台)
失竊物包括刻有「Shafira」名字的手鐲。(取材自X平台)

愛馬仕 香港 口罩

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