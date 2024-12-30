濟州航空出事前2天 飛北京也有狀況 早有人警告別搭

濟州航空執行長金梨培（右三）29日率高層鞠躬道歉。 （歐新社）

南韓濟州航空 29日驚傳墜機事故，中媒「封面新聞」報導稱，這架失事7C2216航班按照原計畫在抵達務安後，將執飛30日11時40分從濟州飛往北京大興國際機場的7C8135航班，許多在濟州機場候機的中國民眾表示心情沉重，加上濟州航空未給予航班取消的安排，許多旅客正考慮搭船回國。而這架失事飛機日前傳出從濟州飛往北京大興國際機場途中，因緊急情況改降首爾仁川國際機場。

據悉，該架失事客機是波音 737-800型號，於12月27日從濟州飛往北京大興國際機場途中，因緊急情況改降首爾仁川國際機場。根據航班資料，飛行過程中機組人員於4點13分、高度1萬8000呎時發送緊急代碼7700，飛機在首爾停留兩小時後重新起飛，但起飛前數度熄火的紀錄如今已引發外界對安全維護的質疑。

據朝鮮日報報導，失事的7C2216航班，註冊號為HL8088。根據國土交通部的資料，該機型於2009年9月製造，濟州航空於2017年購入並註冊。該客機配備189個座位；而29日失事飛機，機齡為15年。根據濟州航空資料，截至去年底，該公司全部40架客機中有38架均為同款機型，這可說是公司的主力機型。

南韓NEWS1報導，濟州航空29日驚傳客機墜毀，現在南韓網路論壇紛紛傳出濟州航空維修環境惡劣，且有多人指出一直存在機體缺陷問題。

南韓匿名分享職場八卦與職業建議的社群平台「Blind」，一則今年2月以「別搭濟州航空」的文章，隨著29日這起墜機事故迅速在南韓引起關注。

作者A先生聲稱自己在濟州航空工作，他寫道，「最近經常發生引擎故障，根本不知道什麼時候會掉下來」，並表示，「因為選錯了總經理，整個維修、運營、財務都亂七八糟」。

這名A先生還補充道，「現在大家都在想辦法逃到其他航空公司」。

另外還有傳聞指出，濟州航空的維修人員沒有足夠的休息時間，且工作量遠超過其他航空公司，工作環境非常惡劣，這也使得本來就不穩定的機體安全更加堪憂。

一位自稱是濟州航空維修人員的B先生表示，「維修人員需要連夜工作13至14小時，除了20分鐘的吃飯時間，根本沒有休息時間」。他還說，「由那些疲憊不堪、沒有得到應有待遇的人來維修飛機，這樣的情況下，發生重大事故也不奇怪」。

B先生強調，「在航空維修界有句話：在濟州航空待滿兩年，去哪裡都能撐得住。」

濟州航空員工C先生最近在「Blind」中發表了一篇文章，表示「28日和29日凌晨，維修事故已經發生了3起，員工們辛苦了」。