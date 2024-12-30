我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4種可改善腸道健康食物 這個排名第一

投資人獲利了結 美股後繼無力 道瓊早盤重摔逾700點

韓空難許多遺體難辨識 老父悲痛認屍：想相信女兒沒經歷太多痛楚

記者雷光涵／即時報導
南韓濟州航空客機29日上午在務安國際機場事故，不少罹難者面容難以辨視。(路透)
南韓濟州航空客機29日上午在務安國際機場事故，不少罹難者面容難以辨視。(路透)

「如果她的遺容太慘烈，我怕那畫面會一直留在腦海裡，坦白說我不敢看。」30日清晨在務安機場前徘徊的全濟榮（69歲）對南韓記者說出，猶豫是否看女兒最後一面的心情。濟州航空7C2216航班事故，多數罹難者與家人或朋友在耶誕節期間從泰國曼谷旅行回來，不幸遇難。全濟榮的女兒唯一樂趣就是旅行。

韓民族報報導，全濟榮46歲的女兒是一名房地產業者，她搭乘的從曼谷出發的濟州航空班機於昨天早上9時3分陷入火海。「我很害怕她被燒傷。」清晨，與兒子和女婿一同確認女兒遺體。

全先生發現，女兒身上沒有被燒傷的痕跡，但額頭明顯凹陷，「應該是飛機解體時被拋出去的。真的很慘烈。不過她的遺體相對完整，這讓我試著相信，她沒有經歷太多痛苦就離開了」。

在機場等待搭乘巴士前往臨時安置遺體的機棚時，家屬們腳步沉重。他們既渴望早日見到親人，又害怕面對親人的遺容。親自確認姑母遺體的A，哽咽著說：「我們靠肉眼確認了，但遺體損壞非常嚴重。」他的姑母與五名同鄉朋友一同慶祝花甲之年，出遊後在回程遇難。

家屬已採集DNA進行更準確的身分確認，但確認遺體後要等待後續殯葬程序。「我們只能等待警方完成檢查、法醫鑑定等法律程序，才能領回遺體。」

另一位家屬B的哥哥與19歲、17歲的兩個姪子一起踏上「男人們的旅行」，再也無法回來。「女兒和嫂子沒去，只有他們幾個男生去了。大兒子剛進大學。」B說，哥哥的身分已確認，兩位姪子的身分仍未能確認。即便確認了哥哥的遺體，卻無法辨認面容。

他說，「透過指紋鑑定確認，但想依面容辨認是誰，完全不可能，只能根據體型和輪廓來判斷。」他補充，「嫂子不忍心確認，最後是母親親自確認的。」B某說完，眼中泛起淚光。

濟州航空 耶誕節 房地產

上一則

濟州航空全機僅2人生還 韓媒：該機型無放油功能致大火

下一則

「前穆斯林」開車衝撞德國聖誕市集 兇手為何反伊斯蘭？

延伸閱讀

濟州航空179死僅5人驗屍 家屬怨屍檢速度慢：無法帶家人離開

濟州航空179死僅5人驗屍 家屬怨屍檢速度慢：無法帶家人離開
濟州航空又傳同款客機起落架故障 161人折返首爾平安降落

濟州航空又傳同款客機起落架故障 161人折返首爾平安降落
拜登哀悼濟州航空179死 派NTSB、FAA與波音赴韓助調查

拜登哀悼濟州航空179死 派NTSB、FAA與波音赴韓助調查
濟州航空失事179死僅2生還 倖存空少：醒來時已獲救

濟州航空失事179死僅2生還 倖存空少：醒來時已獲救

熱門新聞

南韓西南部全羅北道務安國際機場29日上午驚傳飛機失事。（取材自MBC電視畫面）

南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救

2024-12-29 00:21
日本死囚筧千佐子以氰化物毒殺至少3人獲判死刑定讞，26日死於關押的大阪拘留所。資料照片。（美聯社）

交往對象全毒死 日本78歲「黑寡婦」遭判死刑 26日被發現獄中身亡

2024-12-26 07:10
英國北安普敦郡威靈波羅的五井皇家監獄牢房內部，攝於2022年3月。(路透)

英監獄女管理員和男囚在牢房發生性行為 影片外流

2024-12-28 09:13
南韓29日上午驚傳飛機降落失事，濟州航空7C 2216號航班，降落時衝出跑道撞上外牆引爆大火。(路透)

濟州航空墜毀 乘客最後訊息曝光：要交代遺言嗎？

2024-12-28 22:46
南韓29日上午驚傳飛機降落失事，濟州航空7C 2216號航班，降落時衝出跑道撞上外牆，全機斷成兩截引發猛烈火勢。（取材自@wikitree在X的照片）

南韓客機失事已28死 機身斷兩截引爆大火 罹難數恐增加

2024-12-28 20:58
救難專家在哈薩克西部城市阿克套附近的亞塞拜然航空客機失事現場作業。(路透)

亞塞拜然航空墜機 知情者：初步調查證實俄防空飛彈肇事

2024-12-26 09:46

超人氣

更多 >
老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味
中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵
任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗
「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法

「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法
趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起

趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起