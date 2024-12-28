我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

說好的綠卡呢？巴爾的摩開發項目失敗 近百中國投資人提告

韓濟州航空失事「179人推測身亡」 1乘客曾傳訊息：要交代遺言嗎？

南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡

編譯中心／即時報導
南韓西南部全羅北道務安國際機場29日上午驚傳飛機失事。（取材自MBC電視畫面）
南韓西南部全羅北道務安國際機場29日上午驚傳飛機失事。（取材自MBC電視畫面）

泰國曼谷飛往務安的濟州航空（Jeju Air）7C 2216號航班客機，於首爾時間29日上午9時（美東時間晚間7時）左右，在降落南韓西南部全羅南道務安國際機場（Muan International Airport）時，偏離跑道與圍欄外牆相撞，機上共181人。

更新時間：美東28日22:46

據韓媒報導，全羅南道消防局在記者會上表示，機上181人中有2人倖存，其餘179人推測全部死亡；目前確定死亡的人數為85人。

台灣外交部表示，駐南韓代表梁光中大使已向韓國政府表達慰問，並查證該班機並無台灣籍旅客搭乘，將密切注意後續發展。

編輯推薦

更新時間：美東28日22:14

據南韓媒體MBC電視台報導，目前死亡人數上升到62人。

韓聯社報導，全羅南道務安國際機場所有航班取消起降。

濟州航空在官方網站上發布家屬詢問專線：南韓080-898-1500，海外+82-1599-8629，美國：+1-833-892-0197。

濟州航空在官方網站上發布家屬詢問專線。(取材自X)
濟州航空在官方網站上發布家屬詢問專線。(取材自X)

更新時間：美東28日21:33

據南韓媒體MBC電視台報導，目前死亡人數上升到47人。

更新時間：美東28日21:00

南韓警消初步調查指出，客機是「降落時遭鳥擊」，導致起落架無法正常放下，因此衝出跑道撞上圍欄，最終爆炸起火。

另外，韓媒SBS報導，目前已知機上共181人，其中包含6名機組人員；乘客中有173人為韓國人，以及2名泰國人。

更新時間：美東28日20:47

據KBS報導，目前已知有28人死亡。南韓代理總統崔相穆已經下令全力支援救援行動。

南韓SBS引述韓國機場公社和全羅南道消防廳消息，飛機尾部有2人獲救，但如果算上前排和中間的乘客，死亡人數預計還會增加。

發生事故的飛機為波音B737-800型號。

警方和消防部門最初正在撲滅飛機火災，並從飛機後部開始進行救援行動。

更新時間：美東28日20:37

韓聯社報導，目前證實23人傷亡，發現1人倖存，救援任務仍在繼續。

新華社報導，中國駐南韓光州總領館表示，這此飛機墜落事故中，無中國公民傷亡。

更新時間：美東28日20:01

南韓MBC報導，南韓西南部全羅南道務安國際機場（Muan International Airport）29日上午9時（美東時間晚間7時）左右，一架客機降落時偏離跑道，與圍欄外牆相撞；目前確定失事飛機為濟州航空（Jeju Air）7C 2216號航班，由泰國曼谷飛往務安，機上共181人。

南韓西南部全羅北道務安國際機場29日上午驚傳飛機失事，這架客機在偏離跑道後失事。...
南韓西南部全羅北道務安國際機場29日上午驚傳飛機失事，這架客機在偏離跑道後失事。圖上紅點為務安國際機場位置。（取材自Google Maps）

韓聯社報導，機上共有175名乘客，以及6名機組人員。

南韓SBS報導，目前失事現場確認23人傷亡。

南韓MBC報導，可見失事地點竄出黑色濃煙。

南韓 泰國

上一則

韓飛機失事已47死 2次降落仍墜毀失速 已知2人獲救

下一則

濟州航空墜毀 乘客最後訊息曝光：要交代遺言嗎？

延伸閱讀

雪上加霜…政治動盪衝擊南韓經濟 拖累企業與消費者信心下滑

雪上加霜…政治動盪衝擊南韓經濟 拖累企業與消費者信心下滑
韓股16年來最糟 韓媒憂「代理的代理」總統扛不住經濟

韓股16年來最糟 韓媒憂「代理的代理」總統扛不住經濟
南韓史上首見代理總統也遭彈劾 「代理的代理」繼任

南韓史上首見代理總統也遭彈劾 「代理的代理」繼任
南韓新任代理總統崔相穆 首爾大學第一名畢、被譽「天才官僚」

南韓新任代理總統崔相穆 首爾大學第一名畢、被譽「天才官僚」

熱門新聞

南韓西南部全羅北道務安國際機場29日上午驚傳飛機失事。（取材自MBC電視畫面）

南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡

2024-12-28 22:46
日本死囚筧千佐子以氰化物毒殺至少3人獲判死刑定讞，26日死於關押的大阪拘留所。資料照片。（美聯社）

交往對象全毒死 日本78歲「黑寡婦」遭判死刑 26日被發現獄中身亡

2024-12-26 07:10
英國北安普敦郡威靈波羅的五井皇家監獄牢房內部，攝於2022年3月。(路透)

英監獄女管理員和男囚在牢房發生性行為 影片外流

2024-12-28 09:13
救難專家在哈薩克西部城市阿克套附近的亞塞拜然航空客機失事現場作業。(路透)

亞塞拜然航空墜機 知情者：初步調查證實俄防空飛彈肇事

2024-12-26 09:46
威廉和凱特也按慣例在聖誕節前夕發布聖誕賀卡。（取材自Ｘ平台）

威廉凱特聖誕卡1家5口燦笑 傳比預期更早當國王、王后

2024-12-21 01:23
一架亞塞拜然航空客機25日在哈薩克西部城市阿克套附近墜毀。美聯社

鳥擊？GPS干擾？亞塞拜然航空墜機38死 29人倖存

2024-12-25 12:52

超人氣

更多 >
注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子

注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子
股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票
南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡

南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡
震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年

震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年
趙薇宣布離婚／黃有龍身分神秘 曾為她豪砸417萬買法國酒莊

趙薇宣布離婚／黃有龍身分神秘 曾為她豪砸417萬買法國酒莊