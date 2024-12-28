南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡

南韓西南部全羅北道務安國際機場29日上午驚傳飛機失事。（取材自MBC電視畫面）

由泰國 曼谷飛往務安的濟州航空（Jeju Air）7C 2216號航班客機，於首爾時間29日上午9時（美東時間晚間7時）左右，在降落南韓 西南部全羅南道務安國際機場（Muan International Airport）時，偏離跑道與圍欄外牆相撞，機上共181人。

更新時間：美東28日22:46

據韓媒報導，全羅南道消防局在記者會上表示，機上181人中有2人倖存，其餘179人推測全部死亡；目前確定死亡的人數為85人。

台灣外交部表示，駐南韓代表梁光中大使已向韓國政府表達慰問，並查證該班機並無台灣籍旅客搭乘，將密切注意後續發展。

[속보] 무안공항 추락사고 “조류 충돌로 인한 랜딩기어 불발 추정” pic.twitter.com/Fd3O9MWym0 — Tsla Chan (@Tslachan) 2024年12月29日

更新時間：美東28日22:14

據南韓媒體MBC電視台報導，目前死亡人數上升到62人。

韓聯社報導，全羅南道務安國際機場所有航班取消起降。

濟州航空在官方網站上發布家屬詢問專線：南韓080-898-1500，海外+82-1599-8629，美國：+1-833-892-0197。

濟州航空在官方網站上發布家屬詢問專線。(取材自X)

更新時間：美東28日21:33

據南韓媒體MBC電視台報導，目前死亡人數上升到47人。

更新時間：美東28日21:00

南韓警消初步調查指出，客機是「降落時遭鳥擊」，導致起落架無法正常放下，因此衝出跑道撞上圍欄，最終爆炸起火。

另外，韓媒SBS報導，目前已知機上共181人，其中包含6名機組人員；乘客中有173人為韓國人，以及2名泰國人。

更新時間：美東28日20:47

據KBS報導，目前已知有28人死亡。南韓代理總統崔相穆已經下令全力支援救援行動。

南韓SBS引述韓國機場公社和全羅南道消防廳消息，飛機尾部有2人獲救，但如果算上前排和中間的乘客，死亡人數預計還會增加。

發生事故的飛機為波音B737-800型號。

警方和消防部門最初正在撲滅飛機火災，並從飛機後部開始進行救援行動。

更新時間：美東28日20:37

韓聯社報導，目前證實23人傷亡，發現1人倖存，救援任務仍在繼續。

新華社報導，中國駐南韓光州總領館表示，這此飛機墜落事故中，無中國公民傷亡。

更新時間：美東28日20:01

南韓MBC報導，南韓西南部全羅南道務安國際機場（Muan International Airport）29日上午9時（美東時間晚間7時）左右，一架客機降落時偏離跑道，與圍欄外牆相撞；目前確定失事飛機為濟州航空（Jeju Air）7C 2216號航班，由泰國曼谷飛往務安，機上共181人。

南韓西南部全羅北道務安國際機場29日上午驚傳飛機失事，這架客機在偏離跑道後失事。圖上紅點為務安國際機場位置。（取材自Google Maps）

韓聯社報導，機上共有175名乘客，以及6名機組人員。

南韓SBS報導，目前失事現場確認23人傷亡。

南韓MBC報導，可見失事地點竄出黑色濃煙。