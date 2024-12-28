韓飛機失事已47死 2次降落仍墜毀失速 已知2人獲救

南韓29日上午驚傳飛機降落失事，濟州航空7C 2216號航班，降落時（上圖）衝出跑道撞上外牆（下圖）。（取材自@BreakingAlerter在X的影音）

南韓 濟州航空7C 2216號航班，機型為波音 737-800，於首爾時間29日上午從泰國 曼谷返回南韓務安國際機場，降落時疑起落架遭鳥擊故障，無法正常降落，儘管進行二次降落仍失敗，機身著陸後失速衝出跑道並衝撞外牆；目前罹難人數增至47人，已知有2人獲救；南韓總統府已召開緊急首席會議，代理總統崔相穆也下令全力搶救。

南韓首爾報紙報導，根據消防單位，初步調查是起落架遭到鳥擊故障，無法正常運作。當時事故飛機接近務安機場1號跑道嘗試降落，但因無法正常著陸而再次復飛；不過再次嘗試著陸時發生事故，飛機機身著陸，且未能在到達跑道末端前減速，最終撞上機場末端外牆，飛機嚴重毀損引爆大火。

韓聯社報導，南韓總統府表示，為了應對務安機場的181人客機墜毀事故，將召開緊急首席會議，並且由秘書室長主持。

根據最新資訊，機上共載有175名乘客、6名機組人員，一共181人；乘客有173人為韓國人以及2名泰國人；目前已知增至47人罹難。不過，由於機鼻全毀，警消正從受損程度較輕的機尾開始，全力搜救。