川普激起全球熱潮 韓1500萬人瘋加密幣 占總人口3成

南韓的加密貨幣交易額已可與股市比擬，投資人數也歷來首度超越1500萬人。(路透)

美國總統當選人川普在11月大選勝出，激起全球加密貨幣 熱潮，在南韓 尤為明顯，不僅交易額已可與股市比擬，當地的加密貨幣投資 人也歷來首度超越1500萬人，約相當於南韓總人口的30%。

南韓共同民主黨籍國會議員林光鉉（音譯）25日公布南韓央行提供的數據指出，南韓11月加密貨幣帳戶數量比10月激增61萬個，增至1559萬個。這項數據為根據南韓五大加密貨幣交易平台Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Huobi及Gopax的帳戶持有人數據，但在多個平台擁有帳戶者可能重複計算。

這是南韓央行首度釋出加密貨幣投資人的相關資料。南韓7月通過虛擬資產使用者保護法，要求南韓央行從加密貨幣交易平台營運商蒐集這些資訊。

數據顯示，南韓投資人11月持有的加密貨幣總市值月比暴增76.9%至102.6兆韓元（699億美元），平均每日交易額月增3.4兆韓元至14.9兆韓元，已相當於基準指數Kospi市場的9.92兆韓元、及較次一級Kosdaq市場6.97兆韓元的總和。11月等著投入加密貨幣交易所的閒置資金約為8.8兆韓元。

南韓加密貨幣投資人從7月以來便穩定增加，大約每月增加10萬人，但川普11月勝選後，他可能推動有利加密貨幣政策的立場帶動比特幣行情衝上新高，也吸引不少新投資人加入。

林光鉉指出，加密貨幣交易規模的成長速度很快，現在已能和股市匹敵，當局必須採取全面措施，強化加密貨幣市場的穩定性，並建立能夠保護投資人權益的穩健交易規範。

南韓國會已宣布，把對加密貨幣課稅的時間點延後到2027年，財長崔相穆表示，央行正與有關當局籌備如何規範國內的虛擬資產，若美國新政府的提案變得更具體，也規劃提出因應措施。