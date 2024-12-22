細數近十年 全球汽車恐攻嫌犯 多是「孤狼」犯罪

德國 聖誕市集20日晚發生恐攻事件，兇嫌利用汽車作為殺人武器並非首例，細數過去10年來，全球各地發生的汽車恐攻事件不勝枚舉，除了恐怖組織幕後策畫，絕大多數是孤狼發起，而且犯案動機錯綜複雜。

回顧近年來全球發生的汽車攻擊事件如下：

*2024年11月11日—中國珠海一名62歲男子因為不滿離婚，駕車闖入當地體育場館外休閒空間，蓄意衝撞民眾，造成35人不幸死亡，創下中國多年來傷亡最慘重的大規模攻擊事件。

*2018年4月23日—多倫多25歲男子米納西安(Alek Minassian)駕駛租來的貨車在大馬路針對女性行人進行攻擊，造成10人死亡、16人受傷的不幸。

*2017年10月31日—來自烏茲別克的伊斯蘭極端分子賽波夫(Sayfullo Saipov)蓄意駕車闖入紐約市自行車道，造成8人死亡。

*2017年8月17日—西班牙巴塞隆納，恐怖組織「伊斯蘭國」(Islamic State)一名成員駕駛麵包車闖入馬路攻擊路人，造成14人死亡、多人受傷；同夥其他成員也在附近發動類似攻擊，最終均被警方擊斃。

*2017年1月20日—澳洲 第二大城墨爾本(Melbourne)一名男子加加蘇拉斯(James Gargasoulas)因服藥精神異常，選在午餐時間駕車衝撞行人步道區，造成6人死亡、30多人受傷。

*2016年12月19日—申請庇護遭到拒絕的突尼西亞(Tunisian)籍男子阿姆里(Anis Amri)劫持卡車衝撞德國柏林的聖誕市集，造成13人死亡、數十人受傷，數日後在義大利 被警方擊斃。

*2016年7月14日—法國國慶日當天，突尼西亞移民拉胡伊-布勒爾(Mohamed Lahouaiej-Bouhlel)在尼斯(Nice)駕駛租來的卡車，沿著度假勝地蔚藍海岸(Riviera)公路沿途衝撞行人，造成86人喪命，也是汽車恐攻事件死亡人數最高紀錄。