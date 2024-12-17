法男對妻下藥供50男性侵 涉案者刑期恐逾600年

對妻子下藥供50男性侵，法國72歲男子多明尼克預計將面臨最高20年的監禁，而其他被告則將被囚4至18年不等。（取材自Ｘ平台）

法國一名男子被控10年間多次下藥迷昏妻子，讓至少50名男子性侵她多達200次。檢方建議對多名被告判處4年至18年不等的刑期，而主謀恐面臨最高20年監禁，此案所有刑期總和或超過600年。

據媒體報導，法國警方查出，72歲的多明尼克（Dominique Pelicot）2011年至2020年間，利用鎮靜藥物「Temesta」將妻子吉賽兒（Gisèle Pelicot）迷昏後，讓多名男子性侵她，還把過程全都拍下來。警方在他的電腦和手機中發現大量影像，顯示受害人在完全昏迷的狀態下受害，有些施虐時間甚至長達6小時。

調查顯示，多明尼克會將藥物粉末混入咖啡 或冰淇淋中讓吉賽兒服下，藥效發作後，他再將妻子的身體「清理、布置」供加害者使用，甚至在事後細心清理現場並掩蓋犯罪痕跡。

長期被下藥的吉賽兒身體受到嚴重損害，甚至一度被懷疑患上阿茲海默症 。此外，她還染上多種性病，卻對自己被長期性侵一事毫不知情，直到多明尼克2020年在超市偷拍女性私密處被捕後，警方才從手機和電腦發現這些照片。

吉賽兒隨即憤而離婚，並放棄匿名權，勇敢站出來控訴丈夫及加害者，不過多名被告在法庭上卻試圖為自己辯解，稱他們以為這是一場雙方自願參與的「性愛遊戲」，甚至有人主張丈夫在場即意味行為合法。然而，法庭播放的大量影片顯示，吉賽兒被性侵時處於完全昏迷的狀態，無法給予任何形式的同意。